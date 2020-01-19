ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد ونهاية الجولة الـ 23 (صورة)

واصل نادي ليفربول مسيرته المذهلة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2/0 على ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ23 من المسابقة، على ملعب أنفيلد.

وسجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدف المباراة الأول في الدقيقة 14، بضربة رأس، بعد ركلة ركنية لعبها ترينت ألكسندر أرنولد، في حين سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 90+1، مستغلًا كرة طويلة من الحراي أليسون باكير.

وحقق ليفربول الفوز الواحد والعشرين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، والثاني على عشر التوالي، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الثاني، الذي لعب مباراة أكثر، علمًا بأن ليفربول لم يخسر حتى الآن في البريميرليغ.

ويملك مانشستر سيتي 48 نقطة من 23 مباراة وقد تعادل 2/2 مع كريستال بالاس، السبت.

في حين يملك ليستر سيتي 45 نقطة في المركز الثالث، ويأتي بعده تشيلسي في المركز الرابع وفي جعبته 39 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة مع وولفرهامبتون.

وشهدت الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز ليفربول 1/0 على مانشستر يونايتد، وخسارة ليستر سيتي 1/2 أمام بيرنلي، وخسارة تشيلسي 0/1 أمام نيوكاسل، وتعادل آرسنال 1/1 مع شيفيلد، وتعادل توتنهام سلبيًا مع واتفورد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية الجولة الـ23، علمًا بأن ليفربول لعب 22 مباراة.

1. ليفربول، 64 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 48 نقطة.

3. ليستر سيتي، 45 نقطة.

4. تشيلسي، 39 نقطة.

5. مانشستر يونايتد، ووولفرهامبتون، ولكل منهما 34 نقطة.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ24 يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون، ومانشستر سيتي مع شيفيلد، وليستر سيتي مع ويستهام، وتشيلسي مع آرسنال، ومانشستر يونايتد مع بيرنلي، وتوتنهام مع نوريتش سيتي.