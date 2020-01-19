رقمان مميزان لفان دايك وأرنولد في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يواصل المدافعان الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، تقديم المباريات المميزة مع نادي ليفربول، وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وسجل فيرجيل فان دايك هدف ليفربول الأول، في الدقيقة 14، مستغلا تمريرة من أرنولد، وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن تمريرة أرنولد الحاسمة، هي الخامسة للاعب الشاب الموسم الحالي من ضربة ثابتة، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

في المقابل سجل فان دايك ثامن أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه لليفربول، في يناير 2018، من ساوثهامبتون، وهو أكثر مدافع سجل أهدفا في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله للريدز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 1/0، علما أن ليفربول يملك 61 نقطة من 21 مباراة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفاز 20 مرة مقابل تعادل وحيد، وكان أمام مانشستر يونايتد، في حين يملك الأخير 34 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.