تقرير: نادي برشلونة ينافس مانشستر سيتي على صفقة دفاعية إيطالية

كشفت تقارير صحفية عن وجود صراع شرس بين نادي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على صفقة دفاعية إيطالية شابة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن مسؤولي برشلونة يريدون الحصول على خدمات أليساندرو باستوني، مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، لدعم دفاعات البلوغرانا التي تعاني بشدة خاصة في مركز قلب الدفاع.

وأضافت: ”تتابع إدارة برشلونة المستويات المميزة التي يقدمها باستوني رفقة إنتر ميلان هذا الموسم، بعد أن نال ثقة المدرب أنطونيو كونتي، الذي بدأ إشراكه في التشكيل الأساسي للنيراتزوري، حيث لعب حتى الآن 10 مباريات، وحجز موقعه في التشكيلة الأساسية، على حساب دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، الذي انتقل إلى الإنتر مطلع هذا الموسم“.

وتابعت: ”انضم باستوني إلى صفوف إنتر ميلان من أتلانتا في صيف 2017، ثم لعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة في أتلانتا ثم بارما، قبل أن يعود رسميا إلى صفوف الفريق في بداية الموسم الحالي“.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يرغب أيضا في ضم باستوني، في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها هذا الموسم، في أعقاب رحيل البلجيكي فنسنت كومباني، وإصابة الفرنسي إيمريك لابورت، وهي نفس المعاناة التي يلقاها برشلونة أيضا، في ظل تقدم جيرارد بيكيه في العمر، وإصابات الفرنسيين لانغليت وصامويل أومتيتي المتكررة، ورحيل توديبو إلى شالكه الألماني على سبيل الإعارة“.

وتبلغ القيمة التسويقية للشاب باستوني، البالغ من العمر 20 عاما، ما يقرب من 23 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ولا يعتبر باستوني هو اللاعب الوحيد الذي يرغب مسئولو برشلونة في ضمه من إنتر ميلان، حيث تضع إدارة البلوغرانا المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز على رأس أولوياتها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلا للأوروغوياني لويس سواريز، الذي وصل إلى 33 عاما، وينتهي عقده مع البارسا في صيف 2021.