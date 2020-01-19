التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الأنفيلد، معقل الريدز.

ويسعى ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة لمواصلة الانتصارات، لزيادة فارق النقاط مع أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، والذي تعثر بالتعادل على ملعبه أمام فريق كريستال بالاس ضمن الجولة ذاتها.

بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة حيث يتطلع الشياطين الحمر لدخول المربع الذهبي وإيقاف سلسلة اللاهزيمة لمتصدر البريميرليغ حاليا.

وكان مانشستر يونايتد خسر في لقائه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي 3-1 وفاز في آخر لقاءاته في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي متذيل جدول ترتيب الدوري بنتيجة 4-0.

ويقدم الريدز هذا الموسم أداء متميزا جدا، حيث تمكن من الفوز في جميع لقاءاته في البريميرليغ حتى الآن، باستثناء مباراة واحدة فقط تعادل فيها 1-1 وكانت هذه المباراة أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، الـ7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، بتعليق رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع لليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، غوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، ماغواير، ويليامز.

خط الوسط: فريد، ماتيتش، ماتا، بيريرا، جيمس.

خط الهجوم: مارسيال.