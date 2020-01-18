تقارير: تأكد غياب راشفورد عن مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن قائمة مانشستر يونايتد في مواجهة ليفربول، مساء غد الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”manchestereveningnews“ الإنجليزية، يوم السبت، فالقائمة لم تشهد تواجد ماركوس راشفورد في القائمة المرتقبة لمواجهة ”الريدز“.

وكان راشفورد قد تعرض لإصابة قوية في الظهر خلال مشاركته في لقاء الأربعاء الماضي أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبالرغم من ذلك، فإن جماهير مانشستر يونايتد كانت متفائلة بشأن إمكانية مشاركة راشفورد في لقاء الغد خاصة أن صحيفة ”ميرور“ أكدت أنه استجاب للعلاج بشكل جيد.

ويأمل الشياطين الحمر في استمرار النتائج الإيجابية للفريق في المباراتين الأخيرتين واللتين فاز فيهما على نورويتش سيتي برباعية نظيفة في الدوري وعلى وولفرهامبتون بهدف نظيف في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن مهمته ستكون في غاية الصعوبة في ظل سلسلة انتصارات ليفربول المستمرة في البريميرليغ منذ تعادل الفريقين في مباراة الدور الأول، إذ لم يتعرض الريدز للهزيمة حتى الآن في البطولة خلال 21 مباراة، فاز منهم بـ 20 وتعادل فقط أمام اليونايتد.

United squad vs Liverpool: De Gea, Romero, Grant Jones, Wan-Bissaka, Lindelof, Williams, Bailly, Maguire, Dalot, Shaw Lingard, Matic, Fred, Pereira, Gomes, Mata Chong, James, Martial, Greenwood#MUFC [MEN] — United Xtra (@utdxtra) January 18, 2020

قائمة مانشستر يونايتد لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: دي خيا، روميرو، غرانت.

خط الدفاع: جونز، وان بيساكا، لينديلوف، ويليامز، بيلي، ماغواير، دالوت، شاو.

خط الوسط: لينغارد، ماتيتش، فريد، بيريرا، جوميز، ماتا.

خط الهجوم: تشونج، جيمس، مارسيال، غرينوود.