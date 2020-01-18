مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. هل يصبح الريدز أسرع ناد يتوج بلقب الدوري الإنجليزي؟

يستضيف ملعب ”أنفيلد“، مساء غد الأحد، موقعة نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في المرحلة الـ23 من المسابقة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسخين الأخيرتين، ولا يزال ليفربول يملك مباراة مؤجلة أمام ويستهام يونايتد، وهو ما يجعله قادرا على توسيع فارق النقاط مع منافسه المباشر إلى 17 نقطة كاملة.

ويكتسب كلاسيكو الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد أهمية خاصة، في ظل انتصارات الريدز المتتالية في البريمييرليغ، حيث حقق 20 فوزا، ولم يفقد أي نقاط سوى أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ”أولد ترافورد“، عندما تعادل الفريقان 1/1.

وبحسب موقع ”besoccer“، فإن ليفربول يستطيع أن يكون أسرع ناد يُتوّج بالدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ هذا الموسم، إذا حافظ على فارق النقاط الحالي مع مانشستر سيتي أو نجح في زيادته.

وقال الموقع، في إحصائية رصدها، اليوم السبت، إن هناك 3 أندية نجحت على مدار 4 مواسم في حسم لقب الدوري الإنجليزي قبل نهاية البطولة بـ5 مراحل.

وأشار إلى أن آخر تلك الأندية كان مانشستر سيتي، الذي حسم البطولة الموسم قبل الماضي قبل 5 أسابيع على النهاية، متفوقا على مانشستر يونايتد.

وأكد ”besoccer“، أن مانشستر يونايتد حسم لقب البريمييرليغ مرتين قبل 5 أسابيع على النهاية، وذلك في موسمي 2000/2001، و1907/1908، كما نجح إيفرتون في ذلك أيضا خلال موسم 1984/1985.

وتُوّج ليفربول العام 2019 بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الذي غاب عن ”أنفيلد“ منذ العام 1990.