كشف تفاصيل جديدة بشأن اعتداء رحيم سترلينغ على غوميز في معسكر منتخب إنجلترا

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، تفاصيل جديدة بشأن حادثة اعتداء رحيم سترلينغ لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي على زميله جو غوميز، لاعب ليفربول، في نوفمبر الماضي.

واعتدى سترلينغ على غوميز، في معسكر منتخب إنجلترا، قبل مواجهة الجبل الأسود في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، عقب فوز ليفربول 3/1 على مانشستر سيتي، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل ذلك بيوم واحد اشتبك اللاعبان خلال فوز ليفربول 3/1 على مانشستر سيتي في البريميرليغ على استاد أنفيلد.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن الاتحاد الإنجليزي عرض على غوميز إبلاغ الشرطة باعتداء سترلينغ عليه، لكن لاعب ليفربول رفض الإبلاغ عن سترلينغ، قبل أن يتصالح الطرفان.

وكلفت الحادثة رحيم سترلينغ الاستبعاد من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة الجبل الأسود، على ملعب ويمبلي، بقرار من المدرب غاريث ساوثغيت.

يشار إلى أن منتخب إنجلترا تأهل إلى بطولة أمم أوروبا، يورو 2020، ويلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبي التشيك وكرواتيا، إلى جانب المنتخب الفائز بالمسار C.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 61 نقطة حصدها من 20 فوزا وتعادل، ولم يخسر حتى الآن.

ومن الواضح أن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، خسر السباق؛ إذ يتأخر بـ14 نقطة عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

ويلتقي ليفربول ومانشستر سيتي مجددا، لكن في أبريل المقبل على ملعب الاتحاد.