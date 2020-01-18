آرسنال يسقط في فخ التعادل مع شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

استغل البرازيلي الشاب غابرييل مارتنيلي الفرصة ليتألق بهز الشباك في تعادل آرسنال 1-1 مع ضيفه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح اللاعب البالغ عمره 18 عاما، والذي شارك بدلا من بيير-إيمريك أوباميانغ الغائب بسبب الإيقاف، التسجيل من مدى قريب في الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من بوكايو ساكا.

وطالب آرسنال بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط نيكولا بيبي لكن قرار حكم الفيديو المساعد جاء في صالح شيفيلد الذي استغل الأمر بعد ذلك.

وأدرك جون فليك التعادل بتسديدة قوية من مدى قريب في مرمى بيرند لينو.

ويملك شيفيلد 33 نقطة من 23 مباراة في المركز السابع، بينما ما زال آرسنال عاشرا وله 29 نقطة.

آرسنال 1 × 1 شيفيلد يونايتد | أهــــــداف المبــــــاراة ????#ARSSHU

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/aYXVLVhRVO — fastergoal505 (@fastergoal505) January 18, 2020

وفي ملعب سانت ماريز قلب وولفرهامبتون واندرارز تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مستضيفه ساوثهامبتون بفضل ثنائية راؤول خيمينز.

ولدى وولفرهامبتون 34 نقطة في المركز السادس متقدما بست نقاط على ساوثهامبتون الذي يحتل المركز 12.

وفي مواجهة فريقه القديم اكتفى ديفيد مويز ووست هام يونايتد بالتعادل 1-1 مع إيفرتون.

وتقدم وست هام أولا بهدف عيسى ديوب في الدقيقة 40 لكن دومينيك كالفرت-لوين أدرك التعادل بعد ذلك بأربع دقائق فقط.

ويملك وست هام 23 نقطة في المركز 16 ويتفوق بفارق الأهداف على واتفورد الذي تعادل بدون أهداف مع توتنهام هوتسبير في وقت سابق من اليوم السبت. ولدى إيفرتون 29 نقطة في المركز 11.

وخطف أستون فيلا تعادلا ثمينا 1-1 مع مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون. ورفع أستون فيلا رصيده إلى 22 نقطة في المركز 18 ويتأخر بثلاث نقاط عن برايتون صاحب المركز 14.

وهز تيمو بوكي الشباك من ركلة جزاء ليمنح نوريتش سيتي الفوز 1-صفر على ضيفه بورنموث في مواجهة بين صاحبي آخر مركزين.

ويتذيل نوريتش الترتيب برصيد 17 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن بورنموث.