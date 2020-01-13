أرتيتا ينتظر الكثير من مهاجمي آرسنال لتعويض غياب أوباميانغ

ينتظر ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، الكثير من مهاجمي فريقه لتعويض غياب القائد والهداف بيير-إيمريك أوباميانغ بسبب الإيقاف.

وسيغيب أوباميانغ، الذي سجل 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ثلاث مباريات بسبب الإيقاف بعدما ارتكب خطأ عنيفا أسفر عن طرده أمام كريستال بالاس، يوم السبت الماضي.

ولا يتفوق سوى جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الذي سجل 17 هدفا هذا الموسم، على أوباميانغ في عدد الأهداف بالمسابقة، وقال أرتيتا إنه سيكون من الصعب بكل تأكيد تعويض غياب الهداف الغابوني.

وقال أرتيتا لوسائل إعلام بريطانية: ”فقدان أهم لاعب -تقريبا- ليس بالأمر السهل. نملك لاعبين آخرين بوسعهم اللعب في هذا المركز“.

وأضاف: ”الآن عليهم تحسين مستواهم لأنه لن يستطيع مساعدتنا في تسجيل الأهداف. لاعب آخر سيكون مطالبا بالقيام بذلك“.

وسيغيب أوباميانغ عن مباراتي آرسنال في الدوري أمام شيفيلد يونايتد وتشيلسي إضافة إلى مواجهة بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.