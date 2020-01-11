كريستال بالاس يكتفي بالتعادل مع آرسنال بعد طرد أوباميانغ (فيديو)

اكتفى كريستال بالاس بالتعادل 1-1 مع ضيفه آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إذ منح بيير-إيمريك أوباميانغ التقدم للفريق الزائر قبل أن يُطرد، فيما أدرك جوردان أيو التعادل لصاحب الأرض.

وهز أوباميانغ الشباك في الدقيقة 12 بتسديدة منخفضة في مرمى الحارس فيسنتي جوايتا بعد تمريرة من ألكسندر لاكازيت، وسيطر آرسنال في الشوط الأول باستاد سيلهيرست بارك.

وأدرك أيو التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالمدافع ديفيد لويز وتركت الحارس بيرند لينو بلا حول ولا قوة.

الدوري الانجليزي : كريستال بالاس 1 × 1 ارسنال | اهداف المباراة HD #CRYARS في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/4tklEazQQG pic.twitter.com/XCW0A8FjBo — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll1) January 11, 2020

وطُرد أوباميانغ في منتصف الشوط الثاني بعد استشارة حكم الفيديو المساعد عقب تدخل قوي ضد ماكس ماير مهاجم بالاس الذي خرج للإصابة.

وأهدر بالاس، الذي سيطر على المباراة بفضل التفوق العددي، فرصة تحقيق الفوز لكن سقراطيس باباستاثوبولوس أبعد ضربة رأس من جيمس تومكينز من على خط المرمى في الدقيقة 78.

ونجا بالاس بعد ذلك بثلاث دقائق عندما أبعد جوايتا تسديدة نيكولا بيبي المنخفضة لتصطدم بالقائم ثم تصدى لمتابعة لاكازيت.