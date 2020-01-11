 جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وكريستال بالاس (صورة) – إرم نيوز‬‎

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وكريستال بالاس (صورة)

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وكريستال بالاس (صورة)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفا لفريقه آرسنال في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”سيلهرست بارك“ في إطار مباريات الجولة 22 للدوري الإنجليزي.

ورفع أوباميانغ رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، الذي يتصدره جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، برصيد 17 هدفا، ويأتي في المركز الثالث داني إنغز نجم ساوثهامبتون برصيد 13 هدفا.

كما أن أوباميانغ سجل 9 أهداف من 12 هدفا سجلها آرسنال خارج الأرض في البريميرليغ هذا الموسم.

ويحتل آرسنال المركز العاشر برصيد 27 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ويأمل ”الغانرز“ في حصد النقاط الثلاث؛ من أجل تحسين موقعه في جدول المسابقة.

كما يطمح آرسنال لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة، خاصة بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ثم الفوز على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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