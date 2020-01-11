جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وكريستال بالاس (صورة)

سجل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفا لفريقه آرسنال في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”سيلهرست بارك“ في إطار مباريات الجولة 22 للدوري الإنجليزي.

ورفع أوباميانغ رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، الذي يتصدره جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، برصيد 17 هدفا، ويأتي في المركز الثالث داني إنغز نجم ساوثهامبتون برصيد 13 هدفا.

كما أن أوباميانغ سجل 9 أهداف من 12 هدفا سجلها آرسنال خارج الأرض في البريميرليغ هذا الموسم.

Arsenal has been reborn under Arteta. I pray that they maintain the same momentum. Great goal from Pierre-Emerick Aubameyang ???????????? pic.twitter.com/4Ofesfu4eC — The Assistant Husband ???? (@deputy_husband) January 11, 2020

ويحتل آرسنال المركز العاشر برصيد 27 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ويأمل ”الغانرز“ في حصد النقاط الثلاث؛ من أجل تحسين موقعه في جدول المسابقة.

كما يطمح آرسنال لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة، خاصة بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ثم الفوز على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في كأس الاتحاد الإنجليزي.