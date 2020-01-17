مانشستر يونايتد يمدد عقد مدافعه الإيفواري إيريك بايلي رغم عدم مشاركته هذا الموسم

كشفت صحيفة ”دايلي ميل“ أن مانشستر يونايتد فعل بندا في عقد مدافعه الدولي الإيفواري إيريك بايلي ومدد عقده موسمين حتى 2022 رغم كون اللاعب لم يشارك هذا الموسم في أي لقاء بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في شهر تموز / يوليوز من السنة الماضية.

وكان عقد إيريك بايلي البالغ 25 سنة ينتهي صيف 2020 وبإمكانه الرحيل مجانا لكن إدارة مانشستر يونايتد فعلت بندا في عقده يسمح لها بتمديده لموسمين إضافيين.

وكان عدة فرق تنتظر نهاية عقد المدافع الإيفواري مع مانشستر يونايتد الصيف القادم للتعاقد معه ومن بينها يوفنتوس الإيطالي.

ومنذ انتقاله لمانشستر يونايتد صيف 2016 قادما من فياريال الإسباني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني لم يشارك المدافع الإيفواري سوى في 74 لقاء في مختلف المنافسات.

وأكد النرويجي أولي غونار سولشاير أن المدافع الإيفواري قد يكون ضمن لائحة الفريق التي ستواجه ليفربول الأحد برسم قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك بايلي في لقاء جمع الفريق الأول لمانشستر يونايتد وفريق تحث 23 سنة الجمعة وقال سولشاير: “ إنه قريب من العودة وأتمنى أن يلعب في نهاية الأسبوع“.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: “ أتمنى أن يلعب 90 دقيقة لكونه لم يحس بأي ألم خلال لقاء الجمعة وأعتقد أنه جاهز للقاء ليفربول“.

ويعتبر المدرب النرويجي المدافع الإيفواري لاعبا مهما في الفريق لكونه فريفه يعاني دفاعيا وفي غياب أحد الثنائي الإنجليزي هاري ماغواير والسويدي فيكتور لينديلوف يجد المدرب صعوبة في تكوين خط وسط دفاعه في ظل الانتقادات التي تعرض لها فيل جونز خلال مشاركاته.