سولشاير يعترف بإمكانية غياب راشفورد عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن أن ماركوس راشفورد ”ربما لن يكون جاهزا“ لمباراة الأحد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب المهاجم الشاب في ظهره بعد 16 دقيقة من مشاركته بديلا في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي.

واعترف سولشاير اليوم الجمعة أنه على الرغم من أن الطاقم الطبي سيمنح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الفرصة لخوض المباراة في أنفيلد، إلا إن مشاركته لا تبدو محتملة في الوقت الحالي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”سنمنحه الوقت الكافي. أعتقد أنه ربما لن يكون جاهزا لكنه لا تزال أمامه 48 ساعة، لذلك دعونا نرى“.

وسقط راشفورد، وهو هداف مانشستر يونايتد الأول هذا الموسم برصيد 19 هدفا في جميع المسابقات، على ظهره بعد التحام مع مات دوهرتي، بعد مشاركته في الدقيقة 63 كبديل لدانيال جيمس، لكنه سقط ليتلقى العلاج ويخوض عدة دقائق بعدها قبل أن يغادر الملعب متأثرا بالإصابة.

وذهب راشفورد مباشرة إلى خط التماس ومنه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة ليشارك بدلا منه جيسي لينغارد.

وسجل راشفورد هدفين أمام نورويتش سيتي على ملعب أولد ترافورد يوم السبت الماضي، بينما غيابه سيمثل ضربة جديدة لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير في ظل إصابة بول بوغبا وسكوت ماكوميناي.

ويسافر مانشستر يونايتد إلى أنفيلد وهو يتأخر بفارق 27 نقطة خلف متصدر البريميرليغ، لكنه الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حصل على نقطة من ليفربول هذا الموسم بتعادلهما في أولد ترافورد بهدف لكل فريق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ماغواير قائد جديد

من ناحية اخرى اختار سولشاير المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير قائدا جديدا للفريق خلفا لآشلي يونغ.

وقال سولشاير في مقابلة مع جيف شريفز من شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية صباح الجمعة إن ماغواير سيكون قائدا للفريق بعد رحيل يونغ إلى إنتر ميلان.

وكان يونغ، الذي من المقرر أن ينضم إلى إنتر ميلان رسميا، قائدا للفريق منذ أن حل محل أنطونيو فالنسيا في الصيف الماضي.

وتولى الفرنسي بول بوغبا قيادة الفريق في بعض المباريات لكن كثرة إصاباته وعدم انتظامه ورغبته في الرحيل عن ”أولد ترافورد“ أمور جعلته بعيدا عن قيادة النادي الإنجليزي العريق.