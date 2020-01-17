مورينيو مدرب توتنهام: لم نتلق عروضًا لانتقال إريكسن حتى الآن

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الجمعة، إن النادي اللندني لم يتلق أي عروض بشأن انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن،‭ ‬وسيشارك صانع اللعب مع فريقه أمام مستضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، رغم أنه لن يكون في ”كامل تركيزه“.

وينتهي عقد إريكسن (27 عامًا) في يونيو المقبل، ولم يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب الدنماركي يتأهب للانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية نهاية الشهر الجاري.

وردًا على سؤال بشأن احتمال انتقال إريكسن إلى الدوري الإيطالي أجاب مورينيو، قائلًا:“بإمكانك توجيه هذا السؤال إلى وكيل أعماله وإنتر ميلان لأنهما يعرفان أكثر مني، وإذا كانا واثقين فهذا لأنهما يستعدان لتقديم عرض لنا وهو ما لم يحدث بعد.

وأضاف:“حين أرى الناس يتحدثون…أشخاص في موقع المسؤولية .. أشعر بدهشة، إنه يرغب بتقديم أفضل ما لديه، ومن الطبيعي حتى 31 يناير ألا يكون في كامل تركيزه، وهذه نتيجة طبيعية لهذا الموقف“.

وتابع:“في الفترة الأخيرة ظل الناس يقولون إنها ستكون آخر مباراة له، وإريسكن سيلعب غدًا“.

وكشف مورينيو أن توتنهام صاحب المركز الثامن يبحث عن مهاجم جديد بجانب هاري كين الذي سيغيب عن الملاعب حتى أبريل/ نيسان، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وطرحت تقارير إعلامية عدة أسماء من بينها كشيشتوف بيونتك لاعب ميلان.

وأضاف مورينيو:“هل نحتاج إلى مهاجم؟ نعم ويجب أن تكون خطوة إيجابية للفريق، وليس الأمر سهلًا، لكننا سنحاول تعزيز التشكيلة بهذا النوع من اللاعبين، وهناك أسماء كثيرة، وأعتقد أن غالبيتهم ممن يرغبون في إثبات جدارتهم“.

وربما ستشهد مباراة واتفورد أول ظهور للوافد الجديد جيدسون فرنانديز المنضم من بنفيكا على سبيل الإعارة في وقت يسعى فيه توتنهام للعودة للمربع الذهبي بعد تراجعه بفارق 9 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وقال مورينيو:“سيكون فرنانديز ضمن تشكيلة الفريق أمام واتفورد سواء أكان أساسيًا أم لا، وبعد ضم لاعبين جدد في يناير من الطبيعي أن تكون محتاجًا لجهود اللاعب، ونحتاج لمشاركته“.

وقال مورينيو أيضًا إن الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو، الذي هز الشباك في مباراة الإعادة أمام ميدلسبرة في كأس الاتحاد والمنضم من ريال بيتيس على سبيل الإعارة، سيبقى مع الفريق إلى ما بعد الصيف.

وأوضح:“أعتقد أن جيوفاني سيبقى معنا“.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن توتنهام سيفتقد جهود هاري كين حتى أبريل/ نيسان المقبل، على الأقل بسبب جراحة في عضلات الفخذ الخلفية، فإن مورينيو تلقى أخبارًا إيجابية بشأن الحارس هوجو لوريس الذي عاد للتدريبات عقب تعافيه من خلع في المرفق.

وأوضح مورينيو:“قلت لكم قبل شهر سيعود في فبراير، ومن الطبيعي أن يعود في فبراير، وإذا سألتني أوائل فبراير أم أواخر فبراير، سأقول في هذه الحالة إنني أرجح أوائل فبراير.