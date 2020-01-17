مالك تشيلسي يعطي الضوء الأخضر لدفع 120 مليون جنيه إسترليني والتعاقد مع جادون سانشو

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الروسي رومان أبراموفيتش مالك فريق تشيلسي أعطى الضوء الأخضر لضم الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني والتي ستكلف الفريق 120 مليون جنيه إسترليني.

وحسب الصحيفة فالفريق الألماني لن يسمح برحيل نجمه في فترة الانتقالات الشتوية لكنه مستعد لبيعه الصيف القادم وترغب إدارة تشيلسي في التوصل لاتفاق مبدئي مع الفريق الألماني مبكرا.

وينافس تشيلسي على النجم الشاب فريقا مانشستر يونايتد وليفربول وفرق أوروبية كبرشلونة وريال مدريد لكن البلوز يملكون الأسبقية في التعاقد معه حسب الصحيفة.

ويرغب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في تعزيز صفوف فريقه بعد تخفيف محكمة التحكيم الرياضي ”طاس“ لقرار المنع من التعاقدات من فترتين لفترة واحدة وأصبح بإمكان الفريق عقد تعاقدات في الشتاء.

وطلب الفريق الألماني مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جادون سانشو وهو ما دفع فرانك لامبارد للتخلي عن الصفقة في الشتاء ومحاولة ضم اللاعب في الصيف القادم، لكن مالك النادي أعطى الضوء الأخضر لإنجازها في أي وقت.

وحسب مصادر إعلامية فرومان أبراموفيتش مالك تشيلسي متحمس للصفقة الكبرى ويعتبرها بمثابة رسالة لمنافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز تؤكد على رغبة الفريق في التنافس وقوته المالية.

ويعتبر جادون سانشو البالغ 19 سنة من أبرز المواهب الإنجليزية والأوروبية وغادر أكاديمية مانشستر سيتي في 2017 نحو بروسيا دورتموند الألماني حيث تمكن من التألق وأخذ فرصته في اللعب كأساسي في فريق أول.

وسجل سانشو 26 هدفا لفريقه بروسيا دورتموند في 79 لقاء لكن أهم مميزاته هي صنع فرص لزملائه حيث منح 36 تمريرة حاسمة.

ويعتبر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن جادون سانشو سيكون إضافة قوية لفريقه وسيعوض رحيل البلجيكي إيدين هازارد الذي انتقل لريال مدريد في الصيف الماضي.

وما زال تشيلسي يسعى للتعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء الحالي وتبقى أولوية فرانك لامبارد البحث عن مدافعين وقلب هجوم يساعد مهاجمه الشاب تامي أبراهام ورفض لايبزيغ التخلي عن مهاجمه تيمو فيرنر واتجه الفريق نحو الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.