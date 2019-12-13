تغير في موقف نادي ليفربول بشأن التعاقد مع جادون سانشو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول تراجع عن التعاقد مع النجم الشاب جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا لصحيفة ”ذا أثليتك“، فإن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول معجب بسانشو لكن المشكلة تكمن في سعره المرتفع للغاية.

وأضافت الصحيفة: ”كلوب يرى أن سانشو لا يستحق 100 مليون يورو المطلوبة فيه“.

وأردفت: ”ربما يمكن أن تتم الصفقة في الصيف المقبل، لكن لا يوجد شيء مضمون“.

يشار إلى أن تقارير قالت إن ليفربول اقترب من حسم صفقة مينامينو نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، والذي سيضمن لكلوب تعزيز الثلاثي الهجومي للريدز، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويحظى سانشو البالغ من العمر 19 عامًا بمتابعة كبار الأندية الأوروبية، إذ يرتبط لريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

أرقام مذهلة

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن سانشو سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.

وسجل سانشو 10 أهداف وصنع 11 في 21 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا أنه انضم للنادي الألماني صيف العام 2017، وسجل للفريق 24 هدفًا وصنع 34 من إجمالي 76 مباراة.

وينتهي عقد سانشو مع بروسيا دورتموند في يونيو 2022، ويحصل على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.