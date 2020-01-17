ماذا قال محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

تحدث النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، عن مباراة الريدز ضد مانشستر يونايتد الأحد على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: ”نركز فقط على مباراة مانشستر يونايتد، لأننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، لا نفكر في البقاء بلا خسارة حتى نهاية الموسم، إن فعلنا ذلك فسيكون أمرا رائعا، لكننا نريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، إنه الأمر الأكثر أهمية“.

وأضاف صلاح: ”نحتاج الفوز على مانشستر يونايتد، للمضي في طريقنا نحو الهدف، هذا ما نفعله منذ بداية الموسم والعام الماضي، إنها مباراة يجب أن نفوز بها“.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 1/1، على ملعب أولد ترافورد، وهي المباراة الوحيدة التي خسر فيها ليفربول نقاطا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأكمل صلاح الذي سجل 10 أهداف لليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي: ”نعرف إنها مباراة كبيرة للجماهير والمدينة ولنا كفريق، ولكن في النهاية نحن نلعب كي نفوز“.

وأوضح صلاح عن إمكانية تحقيق أرقام تهديفية مميزة ”لقد بدأ الأمر بالعمل أكثر على تطوير عقليتي، هذا كل شيء، أتدرب على التسديد وتطوير اللمسة الأخيرة، والتحرك في العمق أكثر من التواجد بجوار الخط، لأن دوري هو اللعب كجناح“.

وأكمل:“عملت على تطوير العديد من الأشياء لدي، وهناك الكثير من التدريبات وراء ذلك“.

وحصد ليفربول 61 نقطة من 21 مباراة، بتحقيق الفوز 20 مرة مقابل تعادل وحيد، في حين يملك مانشستر يونايتد 34 نقطة في المركز الخامس، وخسر 6 مرات في المسابقة.

ولعب محمد صلاح 4 مباريات مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد، فاز مرة، وخسر مرة، وتعادل مرتين، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.