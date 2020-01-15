أرتيتا تعليقا على غياب أوباميانغ: هذا ما سأفعله مع لاكازيت

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي إنه يتطلع لمساعدة ألكسندر لاكازيت في استعادة حاسته التهديفية في ظل غياب زميله المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ لثلاث مباريات بسبب الإيقاف.

وطُرد أوباميانغ هداف آرسنال عقب تدخل عنيف ضد ماكس ماير مهاجم كريستال بالاس خلال التعادل 1-1 في الدوري السبت الماضي، وقال المدرب الإسباني إن اللاعب سيخضع للإيقاف ثلاث مباريات بعد رفض طعن النادي لتقليص العقوبة إلى مباراة واحدة.

وقال أرتيتا لصحفيين قبل لقاء آرسنال صاحب المركز العاشر مع شيفيلد يونايتد في الدوري السبت المقبل: ”تأكد إيقافه ثلاث مباريات، إنها خسارة كبيرة لنا لأننا نعرف جيدا نية أوباميانج عندما يلعب. لكن للأسف أخطأ في توقيت التدخل واتخذ قرارا وعلينا أن نتقبله“.

وأضاف: ”يجب أن يستعد اللاعبون جيدا. كما تعرف فإن غياب لاعبين بارزين يفرض مسؤوليات على بقية التشكيلة“.

ويُتوقع أن يقود لاكازيت، الذي أحرز خمسة أهداف فقط في الدوري هذا الموسم، هجوم أرسنال رغم أن المهاجم الفرنسي ليس في أفضل حالاته ولم يهز الشباك في آخر ست مباريات بجميع المسابقات.

وأوضح: ”يمكن مساعدة لاكازيت من خلال الحديث معه ومنحه الثقة، لكن الكرة يجب أن تسكن الشباك. أعتقد أن هذا أفضل علاج للمهاجمين، ما يجب علينا فعله أن نضع لاكازيت في مواقف توفر له بقدر الإمكان فرصا كثيرة للتهديف خلال المباراة“.

ومع استمرار فترة الانتقالات الحالية حتى نهاية الشهر الجاري أكد أرتيتا وجود قائمة رغبات لديه، لكنه وصف شائعات تداولتها وسائل إعلام بشأن انضمام جون ستونز مدافع مانشستر سيتي إلى آرسنال بأنها ”عارية من الصحة“.

وقال أرتيتا: ”جون لاعب أحبه كثيرا وأتابع مبارياته. تعاقدنا معه عندما كنت في مانشستر سيتي وعملت معه لسنوات وأعرفه جيدا، بالنسبة لمركز قلب الدفاع لديه العديد من المزايا لكننا غير مهتمين“.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم حالة الثنائي المصاب سياد كولاسيناتش ولوكاس توريرا قبل مواجهة السبت، بينما سيحتاج هيكتور بليرين، الغائب عن اللعب منذ بداية ديسمبر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، إلى مزيد من التدريبات قبل العودة.