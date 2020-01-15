ليفربول يتلقى نبأ سعيدا قبل قمة مانشستر يونايتد (شاهد)

تلقى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، نبأ سعيدا بعودة لاعب الوسط البرازيلي فابينيو للتدريبات بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

وقال النادي الإنجليزي عبر حسابه على تويتر مصحوبا بفيديو للاعب وهو يتدرب مع زملائه ”من الجيد رؤية هذا الرجل يعود إلينا“ وإلى جوار التعليق حساب فابينيو على تويتر.

وتعرض فابينيو لإصابة في كاحله قبل شهرين، ليعاني فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب من مشاكل في هذه الفترة لسد فراغه في خط الوسط.

Good to see this man back ???? ???? @_fabinhotavares ???? pic.twitter.com/grSyIY2ovj — Liverpool FC (@LFC) January 15, 2020

وأصيب فابينيو خلال التعادل مع نابولي في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في التحام مع هيرفينغ لوزانو جناح نابولي وغادر الملعب ليشارك زميله جورجينيو فينالدم بدلا منه.

وجاءت إصابة فابينيو في توقيت حرج لمتصدر الدوري الممتاز؛ لأنها سبقت فترة الأعياد والمشاركة في كأس العالم للأندية لكنه خرج من هذه الفترة بقوة.

ولم يوضح النادي بعد هل ما إذا كان فابينيو سيخوض مباراة الفريق المقبلة الهامة على أرضه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن الدوري.