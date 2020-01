رسميا.. هيندرسون نجم نادي ليفربول أفضل لاعب إنجليزي لعام 2019

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن حصول لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هيندرسون، لاعب فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب إنجليزي في بلاد الضباب لعام 2019.

وأعلن الاتحاد في بيانه، عبر موقعه الرسمي، أنّ هيندرسون تفوق على مواطنيه رحيم ستيرلينغ جناح فريق مانشستر سيتي؛ إضافة إلى هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.

