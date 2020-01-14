رسميا.. هيندرسون نجم نادي ليفربول أفضل لاعب إنجليزي لعام 2019

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن حصول لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هيندرسون، لاعب فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب إنجليزي في بلاد الضباب لعام 2019.

وأعلن الاتحاد في بيانه، عبر موقعه الرسمي، أنّ هيندرسون تفوق على مواطنيه رحيم ستيرلينغ جناح فريق مانشستر سيتي؛ إضافة إلى هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.

هيندرسون صاحب الـ“29″ عامًا، خاض 7 لقاءات في العام المنصرم مع منتخب إنجلترا، وكان جزءا لا يتجزأ من تشكيل منتخب الأسود الثلاثة، الذي نجح في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

يُذكر أن هيندرسون توج كذلك في العام الماضي مع ليفربول بثلاثة ألقاب، حيث حصل على لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس العالم للأندية.