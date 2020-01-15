ميسي وليفربول مرشحان لجوائز لوريوس الرياضية العالمية.. تعرف على التفاصيل

أعلنت لجنة جوائز لوريوس الرياضية العالمية عن المرشحين لجوائز سنة 2020 في عدة مجالات أبرزها جوائز أفضل رياضي ورياضية وأفضل فريق.

وضمت لائحة المرشحين لجائزة أفضل رياضي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وصاحب الكرة الذهبية لسنة 2019 والذي سيحاول التتويج بالجائزة كأول لاعب كرة القدم في تاريخها، علما أنه يترشح للمرة السادسة في تاريخه للجائزة.

وسينافس ميسي النجم الإسباني رافائيل نادال متصدر ترتيب لاعبي التنس في العالم والبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في الفورمولا وان، ولاعب الغولف الشهير تايغر وودز والإسباني مارك ماركيز بطل العالم في سباقات الموتوجيبي والعداء الكيني إليود كيبشوج صاحب الرقم القياسي في سباق المارثون.

وسبق لكل من رافائيل نادال وتايغر وودز أن توجا بالجائزة سابقا، فيما فاز بلقبها السنة الماضية لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وضمت لائحة المرشحين لأفضل فريق حامل لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية فريق ليفربول الإنجليزي والذي سيتنافس مع منتخب إسبانيا لكرة السلة ومنتخب جنوب أفريقيا للريغبي وفريق ميرسيدس لسباق السيارات، ومنتخب أمريكا لكرة القدم للسيدات وفريق تورونتو الكندي لكرة السلة.

وسبق لفريقي مانشستر يونايتد وبرشلونة أن توجا باللقب بالإضافة لمنتخبات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل لكرة القدم.

وتوج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بالجائزة السنة الماضية للمرة الثانية في تاريخه.

جوائز لوريوس الرياضية العالمية

تعتبر جوائز لوريوس الرياضية العالمية من أهم الجوائز التي تمنح للرياضيين في مختلف المجالات وبدأت سنة 2000 وتمنحها مؤسسة لوريوس بشراكة مع عدة شركات عالمية تحتضن عدة تظاهرات وفرقا رياضية عالمية كبرى.

وتتوج الجائزة أفضل رياضي ورياضية في السنة وأفضل فريق والشخصية الرياضية للسنة وأفضل رياضي حقق عودة في السنة وأفضل رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمنح جوائز للإنجازات التاريخية لرياضيين وفق ما حققوه في تاريخهم.

وتوجت الجائزة في فئة التاريخ، البطلة المغربية نوال المتوكل في 2010، كما توجت الأسطورة البرازيلي بيليه والراحل يوهان كرويف والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي.