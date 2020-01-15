ميسي: المنافسة مع كريستيانو رونالدو كانت خاصة جدا وستبقى في أذهان الناس للأبد (فيديو)

سيطرت المنافسة الفردية بين ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، على الساحة العالمية طوال السنوات العشر الماضية.

وشعر عشاق ومتابعو الدوري الإسباني بفراغ كبير بعد رحيل رونالدو إلى إيطاليا، على الرغم من استمرار الصراع على الألقاب الفردية بين النجمين الكبيرين.

وتوج ميسي هذا العام بجائزة البالون دور للمرة السادسة في تاريخه، وهي الجائزة التي حصدها رونالدو في 5 مرات سابقة.

الصراع مع رونالدو

وقال ليونيل ميسي في تصريحات لموقع ”الليغا“ الإسبانية: ”منافستي مع كريستيانو رونالدو ستبقى في أذهان الناس إلى الأبد، لقد كانت منافسة خاصة جدا، لأنه ليس من السهل الحفاظ على هذا المستوى المرتفع لفترة طويلة، أضف إلى ذلك أننا لعبنا لفريقين لديهما الكثير من المتطلبات، إنهما الأفضل في العالم“.

وأضاف: ”المنافسة بيننا على المستوى الشخصي كانت رائعة ولطيفة للغاية، وأعتقد أن الناس استمتعوا كثيرا بذلك، سواء من مشجعي برشلونة أو ريال مدريد، أو متابعي كرة القدم بشكل عام“.

وتابع النجم الأرجنتيني: ”بالطبع، عندما كان رونالدو متواجدا مع ريال مدريد، كانت مباريات الكلاسيكو مميزة دائما، المباريات أمام الريال تعني الكثير دائما، لكنها في وجود رونالدو كانت أكثر تميزا، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي الآن، علينا أن نواصل العمل وأن ننظر إلى المستقبل“.

"Quello con Cristiano è stato un duello speciale" ????️

Leo Messi racconta la rivalità con CR7#LaLiga #DAZN pic.twitter.com/yTDVZQSZcf — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 14, 2020

إنجاز تاريخي

وعلق ميسي على كونه الهداف التاريخي لبطولة الدوري الإسباني، موضحا أنه يشعر بالفخر لكتابة اسمه في تاريخ الليغا الإسبانية.

وقال ميسي: ”لقد كان هناك دائما لاعبون رائعون هنا في الدوري الإسباني، إنه الأفضل في العالم، وكوني أفضل هداف في تاريخ هذه البطولة، يعد أمرا مميزا“.

وأكمل: ”أعتقد أنه أحد أفضل الأرقام القياسية التي نجحت في تحقيقها، لقد لعبت هنا لسنوات عديدة، إنه شرف بالنسبة لي أن يدون اسمي في كتب التاريخ للدوري الإسباني“.

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 32 عاما نجح في تسجيل 432 هدفا في 466 مباراة لعبها بالدوري الإسباني حتى الآن.