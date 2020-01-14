تقرير: صفقة انتقال كوليبالي من نابولي إلى مانشستر يونايتد تقترب من الحسم

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاستعداد مبكرا لموسم الانتقالات الصيفية المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المدوية، في ظل تراجع نتائج الفريق بشكل حاد في المواسم الأخيرة.

نجم نابولي

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد قد توصل لاتفاق لضم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي قلب دفاع فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت ”ديلي إكسبريس“ عن الصحفي الإيطالي الشهير فابيو سانتيني، أن اد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد قد حسم الاتفاق مع كوليبالي الذي لن يرحل عن نابولي إلا في نهاية الموسم الحالي.

وأوضح سانتيني أن نابولي سيبيع كوليبالي إلى يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة تتراوح قيمتها بين 70 إلى 75 مليون يورو.

تدعيم مميز

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أنه في الوقت الذي يركز فيه مانشستر يونايتد على إتمام التعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنغ لشبونة البرتغالي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، كان اد وودوارد يسعى لإنهاء صفقة كوليبالي.

وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقة سيتم حسمها بشكل رسمي في الصيف المقبل.

ويعد خاليدو كوليبالي أحد أبرز لاعبي قلب الدفاع في أوروبا خلال المواسم الأخيرة.

وشارك النجم السنغالي في 20 مباراة مع نابولي خلال الموسم الجاري، إلا أن أداءه المميز أمام ليفربول في دوري الأبطال لعب دورا كبيرا في تعزيز سمعته كمدافع مميز.

ومن المنتظر أن يشكل انضمام كوليبالي إضافة كبيرة لخط دفاع مانشستر يونايتد الذي يضم حاليا هاري ماغواير والأرجنتيني ماركوس روخو بجانب الثنائي فيل جونز وفيكتور ليندولف.