هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد يتوقع استمرار تألق راشفورد

قال هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، إن زميله ماركوس راشفورد يتطور بسرعة لكي يصبح هدافا خطيرا ويثق في استمرار تألق المهاجم الشاب مع ناديه ومنتخب إنجلترا لكرة القدم في 2020.

وسجل راشفورد هدفين في فوز يونايتد 4-صفر على نوريتش سيتي في الدوري المحلي يوم السبت الماضي ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في آخر 23 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وقال ماغواير لوسائل إعلام بريطانية: ”أنا سعيد من أجله هذا العام، لقد بدأ في تسجيل عدد الأهداف التي يستحقها وأتمنى ألا يتوقف.

”إنه يملك القدرة على تسجيل المزيد من الآن وحتى نهاية الموسم“.

وأضاف: ”أستطيع أن أتذكر أنه منذ عدة مواسم عندما ذهبت للمران مع إنجلترا فلقد لفت نظري بسبب قدرته وأسلوبه الفني. هو يملك كل شيء ليواصل المضي قدما ويحقق مسيرة هائلة“.

وكان الفوز الأخير ليونايتد هو الثالث في خمس مباريات بالدوري ليتقدم إلى المركز الخامس ويدرك ماغواير ضرورة مواصلة اللعب بقوة لدخول المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال ماغواير: ”لعبنا مباراتين بشكل جيد ومباراة واحدة سيئة.. إذا حققنا عدة انتصارات متتالية سنملك فرصة“.