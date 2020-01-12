مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على مهاجم أولمبيك ليون

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن مانشستر يونايتد بعث متابعين لمراقبة الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم أولمبيك ليون خلال لقاء فريقه أمام بوردو في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وسجل خلال اللقاء هدف الفوز لفريقه.

ودخل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 سنة دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الباحث عن تعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير يملك دعم إدارة النادي ومستعدة لمنحه مبلغا مهما للتعاقدات.

وحسب عدة تقارير إعلامية، فمانشستر يونايتد دخل في منافسة قوية مع تشيلسي لضم المهاجم الفرنسي الذي يعرف كرة القدم البريطانية؛ لكونه لعب في فولهام الإنجليزي 3 مواسم وسيلتك الأسكتلندي موسمين.

ويحتل موسى ديمبيلي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 11 هدفا وسجل لأولمبيك ليون 36 هدفا منذ قدومه صيف 2018 في 75 مباراة.

ويقدر ثمن المهاجم الفرنسي بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني وسبق لإدارة أولمبيك ليون أن رفضت عرضا من تشيلسي يبلغ 34 مليون جنيه إسترليني مؤخرا.

ويرغب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في التعاقد مع مهاجم ينافس مهاجمه الشاب تامي أبراهام ويعزز فرص الفريق في تسجيل الأهداف، بينما يبحث مانشستر يونايتد ومدربه سولسكاير عن قلب هجوم، حيث لم يتم تعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو نحو إنتر ميلان الصيف الماضي.

من جهة أخرى قال سولشاير مدرب اليونايتد: إن الفريق يجب أن يتحد بعد احتجاجات الجماهير ضد مالكي النادي وإد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي خلال الفوز 4-صفر على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وكان الفوز باستاد أولد ترافورد هو الثالث في آخر خمس مباريات في الموسم المتقلب ليونايتد ليتقدم للمركز الخامس برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

ورغم الأداء المتطور على أرض الملعب بدا أن هناك حالة من السخط في المدرجات، وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الجماهير غاضبة من طريقة إدارة النادي بواسطة عائلة جليزر ووودوارد.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: ”لا أعرف هل شاهد اللاعبون ذلك أم لا لكني انتبهت للأمر وعلينا الوقوف بجانب بعضنا البعض والاتحاد فنحن عائلة“.

ولم تكن المرة الأولى التي تحتج فيها الجماهير ضد إدارة النادي. وسبق أن عبروا عن غضبهم خلال مسيرة خارج الملعب قبل مباراة ليفربول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأضاف سولشار: ”يمكنني القول إنه منذ وجودي هنا وأنا أحظى بثقة مالكي النادي ودعم إد وهم يدعموني لذا بالنسبة لي يجب التأكد من وقوفنا سويا، ما زلنا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي ونحتل المركز الخامس في الدوري وما زلنا ننافس. موقفنا تحسن من الموسم الماضي ونشارك في الدوري الأوروبي. (الجماهير) يجب أن تصدق ذلك عندما أقول… نحن نقوم بأشياء جيدة“.

ويستضيف يونايتد منافسه ولفرهامبتون واندرارز في إعادة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء، قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في الدوري يوم الأحد المقبل.