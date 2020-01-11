سوشيال ميديا الرياضة: كريم بنزيما يلجأ للحجامة.. وراشفورد يحتفل برقمه الخاص مع مانشستر يونايتد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كريم بنزيما يلجأ للحجامة

نشر كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ عقب جلسة كاسات الهواء أو الحجامة، وعلق اللاعب قائلا: ”أفضل الانتعاش“.

إنييستا في متجره ببرشلونة

نشر إنييستا، نجم نادي برشلونة السابق، صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تجوله داخل متجره بمدينة برشلونة، وعلق اللاعب: ”لقد أمضينا صباحًا ممتعًا للغاية في متجر بوديغا إنيستا في برشلونة، شكرا جزيلا للجميع على حضوركم، وآمل أن تستمتعوا به“.

هاري كين يطمئن جماهيره

نشر هاري كين، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل المستشفى عقب إجرائه عملية جراحية بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا وحرص اللاعب على طمأنة جماهيره قائلا: ”الجراحة أجريت بشكل جيد جدا، اليوم الأول من الاستشفاء يبدأ الآن“.

رونالدو: نظرة غامضة

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ووجه اللاعب نظرة غامضة أثارت تساؤل البعض.

بايرن ميونخ يندد بالعنصرية في ذكرى معسكر الإبادة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ صورة لممثل النادي أثناء إحياء ذكرى معسكر الإبادة أوشفيتز، وعلقت الصفحة قائلة: ”بايرن ميونخ يعارض باستمرار نسيان الجرائم في ظل الاشتراكية الوطنية ويدين العنصرية كل يوم، الجولة التذكارية المنظمة الثانية مع مشجعي بايرن إلى أوشفيتز“.

"Der #FCBayern tritt konsequent gegen das Vergessen der Verbrechen im Nationalsozialismus ein und verurteilt jeden tagesaktuellen Rassismus." Zweite organisierte Gedenkstättenfahrt mit Bayern-Fans nach Auschwitz: ➡ https://t.co/vF5cjpQuLV — FC Bayern München (@FCBayern) January 11, 2020

غوس يهنئ كارفاخال بعيد ميلاده

نشر رودريغو غوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله داني كارفاخال بمناسبة عيد ميلا الأخير، وعلق غوس قائلا: ”كل عام وأنت بخير يا كارفاخال“.

راشفورد يحتفل برقمه الخاص

احتفل ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بوصوله إلى المباراة رقم 200 له مع المان يونايتد بعدما شارك اليوم في انتصار فريقه على نادي نوريتش سيتي برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

ونشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء اليوم وعلق راشفورد، قائلا: ”تفخر بأن تصبح ثالث أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة مع مانشستر يونايتد، لا يمكن للكلمات أن تعني الكلمات التي تعني اتباع جيجي وجورج بيست، هدفين وثلاث نقاط يكمل يومًا مثاليًا“.

Beyond proud to become the 3rd youngest player to hit 200 @ManUtd games ????⚪️ Can’t put into words what it means to follow Giggsy and George Best. Two goals and three points completes a perfect day ???????? pic.twitter.com/X4g72EMH0S — Marcus Rashford (@MarcusRashford) January 11, 2020

تياغو ألكانتارا يستقبل مولودته

نشر تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مولودته الجديدة، وعلق اللاعب: ”الكثير من الحب، نحن نحبك يا سيينا“.

The four of us. Plenty of love.

We love you, Siena.

❤️ 10.01.20 pic.twitter.com/Z4QduKYCtB — Thiago Alcantara (@Thiago6) January 11, 2020

أوزيل يعتذر لجماهير ”الغانرز“

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من لقاء اليوم والذي جمع بين الغانرز ونادي كريستال بالاس والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحرص اللاعب على الاعتذار لجماهير نادي حيث علق قائلا: ”بخيبة أمل قليلا مع النتيجة النهائية، كنا نقاتل جميعًا للحصول على الفوز بعيدًا لكن هذا لم يكن مقصودًا، دعنا نبقى إيجابيين“.

Slightly disappointed with the final score. We were fighting all together to get the away win, but it wasn't meant to be. Let's stay positive and keep believing, Gunners ⚽???????? #M1Ö #COYG pic.twitter.com/nxvkwEEUrh — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2020

إسماعيل بن ناصر يحتفل بعودة الميلان

نشر إسماعيل بن ناصر لاعب نادي الميلان الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم والتي جمعت بين ناديه ونادي كالياري بادوري الإيطالي والتي انتهت بفوزر رفاق إبراهيموفيتش بهدفين دون رد، وعلق اللاعب: ”نصر جماعي كبير بعد ظهر هذا اليوم، التركيز على الأسبوع المقبل“.