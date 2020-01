سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يستعد لتوتنهام بالموسيقى وغوميز بالملابس العربية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة شقيقه الأكبر بمناسبة عيد ميلاده، وعلق رونالدينيو قائلًا:“أخي، الأب، شريكي عيد ميلاد سعيد روبيرتو، شكرًا لك على كل اللحظات التي أمضيتها معًا، أنا أحبك“.

مبابي يتسلم كأس فريق العام

نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تسلم كليان مبابي كأس فريق العام والمُهدى من الشركة المالكة للعبة فيفا، وعلقت الصفحة قائلة: ”قدم مالك بينتالا لكيليان مبابي كأسه لترشيحه في الحادي عشر من العام“.

داني ألفيس مجنون الجمال

نشر النجم البرازيلي داني ألفيس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وسط مجموعة الخضرة والمناظر الخلابة، وعلق اللاعب قائلًا: ”مجنون الجمال“.

فان دايك يبدي إعجابه بنيولوك ماتيب

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لفان دايك لاعب الفريق وهو يبدي إعجابه بزميله ماتيب بعد ظهوره بنيولوك، وعلقت الصفحة قائلة:“عاد ماتيب بمظهر جديد وفان دايك معجب جدًا“.

فينالدوم يستعد لتوتنهام بالموسيقى

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يستمع للموسيقى ضمن الاستعدادات الأخيرة للريدز قبل مواجهة توتنهام غدًا بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب قائلًا: ”بعض مقاطع بلزين الجديدة أحب اقتراحاتك“.

Matchday Mix update ???? Some new blazin’ tracks ???? Love your suggestions, keep em coming ???????? Check out my full playlist here https://t.co/vLVPgac7aA

أكسيل فيتسل ينضم لفريق العقد بزينيت

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لفريق العقد الأخير لنادي زينيت الروسي والذي كان يلعب له فيتسل قبل انتقاله إلى صفوف النادي الألماني.

وعلق اللاعب قائلًا:“فخور جدًا ليتم التصويت في فريق من العقد زينيت الروسي، شكرًا لجميع المعجبين الذين صوتوا لي، لقد أمضيت 5 مواسم رائعة في روسيا، وسأحمل دائمًا هذه الذكريات بالقرب من قلبي“.

Very proud to be voted into the @zenit_spb team of the decade, thank you to all the fans who voted for me ????????

I spent 5 great seasons in Russia and will always hold these memories close to my heart ???? #AW28 pic.twitter.com/fmLileN36y

— Axel Witsel (@axelwitsel28) January 10, 2020