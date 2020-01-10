 سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يستعد لتوتنهام بالموسيقى وغوميز بالملابس العربية – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يستعد لتوتنهام بالموسيقى وغوميز بالملابس العربية

سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يستعد لتوتنهام بالموسيقى وغوميز بالملابس العربية

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة شقيقه الأكبر بمناسبة عيد ميلاده، وعلق رونالدينيو قائلًا:“أخي، الأب، شريكي عيد ميلاد سعيد روبيرتو، شكرًا لك على كل اللحظات التي أمضيتها معًا، أنا أحبك“.

مبابي يتسلم كأس فريق العام

نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تسلم كليان مبابي كأس فريق العام والمُهدى من الشركة المالكة للعبة فيفا، وعلقت الصفحة قائلة: ”قدم مالك بينتالا لكيليان مبابي كأسه لترشيحه في الحادي عشر من العام“.

داني ألفيس مجنون الجمال

نشر النجم البرازيلي داني ألفيس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وسط مجموعة الخضرة والمناظر الخلابة، وعلق اللاعب قائلًا: ”مجنون الجمال“.

فان دايك يبدي إعجابه بنيولوك ماتيب

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لفان دايك لاعب الفريق وهو يبدي إعجابه بزميله ماتيب بعد ظهوره بنيولوك، وعلقت الصفحة قائلة:“عاد ماتيب بمظهر جديد وفان دايك معجب جدًا“.

فينالدوم يستعد لتوتنهام بالموسيقى

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يستمع للموسيقى ضمن الاستعدادات الأخيرة للريدز قبل مواجهة توتنهام غدًا بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب قائلًا: ”بعض مقاطع بلزين الجديدة أحب اقتراحاتك“.

أكسيل فيتسل ينضم لفريق العقد بزينيت

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لفريق العقد الأخير لنادي زينيت الروسي والذي كان يلعب له فيتسل قبل انتقاله إلى صفوف النادي الألماني.

وعلق اللاعب قائلًا:“فخور جدًا ليتم التصويت في فريق من العقد زينيت الروسي، شكرًا لجميع المعجبين الذين صوتوا لي، لقد أمضيت 5 مواسم رائعة في روسيا، وسأحمل دائمًا هذه الذكريات بالقرب من قلبي“.

توبي يدعم هاري كين

حرص توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي على دعم زميله كين عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حيث نشر ألدرفيريلد صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة كين، وعلق ألدرفيريلد قائلًا: ”الشفاء العاجل“.

فالكاو يتوعد المنافسين

نشر فالكاو لاعب نادي غلطة سراي التركي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه الأخيرة، وتوعد اللاعب المنافسين، حيث علق قائلًا: ”التحضير لما هو قادم“.

رافائيل ألكانتارا يستعد بالقوة الوقائية

نشر رافائيل ألكانتارا لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب قائلًا:“عمل القوة الوقائية“.

غوميز بالملابس العربية

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بالملابس العربية، وعلق اللاعب قائلًا:“جمعة مباركة على الجميع، تقبل الله صلواتنا ودعواتنا وحفظ لنا عائلاتنا“.

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