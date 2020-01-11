ليفربول يقتنص فوزا ثمينا من توتنهام ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول، فوزا مهما على حساب منافسه توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، هدف اللقاء الوحيد، لصالح الضيوف، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سعى أصحاب الأرض إلى تعديل الكفة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، حيث أضاع هجوم السبيرز، فرصا محققة للتسجيل.

وواصل الريدز انطلاقتهم الخيالية في البريمرليغ، حيث حافظ الفريق تحت قيادة يورغن كلوب، على سجله خاليا من أي هزيمة، في منافسات الموسم المحلي الجارية.

وعانى السبيرز من غياب مهاجمهم الأول هاري كين، بداعي الإصابة، حيث يستمر غيابه عن الملاعب، حتى أبريل المقبل.

وارتفع رصيد ليفربول، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، إلى النقطة 61، بفارق 16 نقطة عن ليستر سيتي، أقرب الملاحقين.

ويملك توتنهام 30 نقطة في المركز الثامن، بفارق 9 نقاط كاملة عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، النسخة القادمة.