هدف مباراة توتنهام وليفربول.. فيرمينيو يضع ”الريدز“ في المقدمة (فيديو)

سجل فيرمينيو الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 22 من عمر الدوري الإنجليزي.

توتنهام 0 × 1 ليفربول | هددددددددددددددددددف فيرمينهوو كاااامل مع الاعادات ????????????#TOTLIV

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/5Ni5rmIf74 — fastergoal499 (@fastergoal499) January 11, 2020

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي، وتتبقى للريدز مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية شهر ديسمبر الماضي، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ليفربول واجه توتنهام في 55 مباراة سابقة بمسابقة الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، حيث نجح الريدز في الفوز 24 مرة، وانتصر السبيرز 14 مرة، وتعادل الفريقان 15 مرة، وسجل الليفر 94 هدفا في شباك الفريق اللندني، بينما توتنهام نجح في إحراز 64 هدفا.

ويعتبر الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد ستة أهداف، مناصفة مع أسطورة الريدز السابق روبي فاولر.

في العشر سنوات الأخيرة، التقى الفريقان 21 مرة، وفاز ليفربول في تسع مباريات، وانتصر السبيرز 5 مرات، وتعادل الفريقان في سبعة لقاءات، وفي آخر 15 مباراة لم يخسر ليفربول سوى مرة فقط موسم 2017 / 2018.