تشيلسي يجتاز بيرنلي.. وليستر سيتي يتلقى الهزيمة الخامسة في الدوري الإنجليزي

اجتاز فريق تشيلسي، يوم السبت، ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 58 نقطة.

دخل تشيلسي صاحب الأرض والجمهور اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتسجيل هدف يربك به حسابات المنافس.

وانتظرت جماهير تشيلسي حتى الدقيقة 27 عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق اللندني نفذها الإيطالي جورجينهو في المرمى مسجلًا الهدف الأول.

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 38 عبر تامي أبراهام ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وتمكن تشيلسي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49 عبر كالوم هودسون أودوي.

بينما، تلقى فريق ليستر سيتي، الهزيمة الخامسة له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وخسر ليستر سيتي من ضيفه ساوثهامبتون بهدف لهدفين في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في الوصافة، بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 58 نقطة.

بادر ليستر سيتي بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 14 عبر البلجيكي دينيس برايت.

وبعدها بخمس دقائق، أدرك ساوثهامبتون التعادل عن طريق الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونج لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاءت الدقيقة 81 لتشهد هدف الفوز والثلاث نقاط لساوثهامبتون عبر داني إنجز.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز إيفرتون على برايتون بهدف نظيف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما.