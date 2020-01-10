تشيلسي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع موسى ديمبلي نجم ليون الفرنسي

تواصل إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، العمل على حسم أول صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

ويسعى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، إلى تدعيم صفوف فريقه بعدة صفقات استعدادًا لما تبقى من منافسات في الموسم الحالي.

ويعد مركز المهاجم أحد أكثر المراكز التي يركز عليها لامبارد في خطته لتدعيم صفوف البلوز، خاصة في ظل الرحيل المتوقع للثنائي أوليفييه جيرو وباتشواي لاعبا الفريق.

اتفاق مبدئي

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية إن تشيلسي توصل إلى اتفاق شفهي مع موسى ديمبلي نجم فريق ليون الفرنسي حول بنود عقده الشخصي.

ونجح تشيلسي في الاتفاق مع اللاعب على الرغم من المعركة التي يخوضها النادي اللندني لإقناع ليون بالاستغناء عن اللاعب.

ويسعى فرانك لامبارد للبدء في إتمام الصفقات الجديدة لدعم البلوز، بعد رفع الحظر عن الفريق بقرار من المحكمة الرياضية.

ويضع تشيلسي موسى ديمبلي علي رأس قائمة المطلوبين للانضمام لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويتوقف إتمام الصفقة الآن على التوصل إلى اتفاق مع إدارة ليون بعد موافقة ممثلي ديمبلي على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب فيما يتعلق بالراتب والمكافآت.

مهمة صعبة

وأشارت تقارير إلى أن عرض تشيلسي السابق لضم ديمبلي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني قوبل بالرفض من قبل إدارة ليون.

ويجهز تشيلسي لتقديم عرض جديد يتضمن دفع 34 مليون جنيه إسترليني، بجانب الاستغناء عن أوليفييه جيرو لصالح الفريق الفرنسي.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون، يعد أحد أصعب المفاوضين، ويصر على أن ديمبلي لن يرحل عن ليون في منتصف الموسم، إلا إذا تلقى عرضًا لا يمكن رفضه.

ويأمل تشيلسي بحسم الصفقة على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن ليون يطلب الحصول على 85 مليون جنيه إسترليني نظير بيع ديمبلي.

وأوضحت ”مترو“ أن هذه القيمة طلبها النادي الفرنسي أيضًا خلال المفاوضات مع توتنهام حول انتقال ديمبلي إلى الفريق اللندني الصيف الماضي، قبل أن يتم خفض المبلغ إلى 54 مليون جنيه إسترليني فيما بعد.