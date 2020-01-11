التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن مدربا نادي ليفربول وتوتنهام، يورغن كلوب وجوزيه مورينيو، التشكيلة الرسمية لفريقيهما، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يمتلك توتنهام 30 نقطة في المركز السادس.

وجاءت تشكيلة توتنهام لمواجهة ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: جازانجيا

الدفاع: أورييه، سانشيز، ألديرفيرلد، تانجانجا، روز

الوسط: وينكس، إريكسن، آلي

الهجوم: مورا، سون

تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، تشامبرلين، فينالدوم

الهجوم: ماني، فيرمينيو، صلاح