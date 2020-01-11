الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع توتنهام وضيفه ليفربول في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدور صراع تكتيكي مثير بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام والألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، كما أن المباراة ستكون عقبة مهمة أمام انتصارات الريدز في البريمييرليغ.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبرز في العاصمة البريطانية لندن.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة من خلال 19 فوزا وتعادل وحيد، ولم يعرف طعم الخسارة، وسجل الفريق 49 هدفا واستقبل 14، وهداف الفريق هو السنغالي ساديو ماني برصيد 11 هدفا.

في حين يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 30 نقطة من خلال 8 انتصارات و7 خسائر و6 تعادلات.. وسجل السبيرز 36 هدفا واستقبل 30 هدفا، ويبقى هداف الفريق هاري كين برصيد 11 هدفا.

وفاز ليفربول في آخر مباراة ضد توتنهام 2/1 يوم 27 أكتوبر الماضي في الجولة العاشرة من الدوري، ولم يفز توتنهام في آخر 5 مباريات أمام الريدز.

مورينيو ضد كلوب

يتجدد الصدام بين مورينيو وكلوب بعد 10 مواجهات سابقة وفاز كلوب 4 مرات مقابل انتصارين لمورينيو و4 تعادلات.

ولعب مورينيو ضد ليفربول 28 مباراة وحقق الفوز 12 مرة وخسر 7 مرات وظهر التعادل في 9 مباريات، في حين خاض كلوب 11 مباراة ضد توتنهام، حقق فيها 6 انتصارات وخسر مرة وحيدة مقابل 4 تعادلات.

توتنهام.. وخطة مورينيو

لخص البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام المواجهة بوصفها بالتحدي الكبير في حديثه قبل المباراة، مؤكدا أنه توقع تتويج ليفربول بالبريمييرليغ ومسيرته المتميزة حين عمل محللا لمباريات الدوري قبل 3 أشهر.

وأشار إلى أن ليفربول يسير بخطى ثابتة موضحا أن فريقه لديه طموحات كبيرة رغم المتاعب وآخرها إصابة القناص هاري كين التي تبعده عن المستطيل الأخضر حتى أبريل المقبل.

ويغيب عن توتنهام العديد من اللاعبين بسبب الإصابة على رأسهم الحارس هوغو لوريس وبن دافيز وموسى سيسوكو وتانغي ندومبلي مع المهاجم هاري كين.

ويعتمد مورينيو على تشكيلته التي تضم الحارس باولو جازانيجا، وأمامه رباعي خط الدفاع بقيادة دافينسون سانشيز وتوبي ألديرفايلد وسيرجي أورييه ويان فيرتونحين.

ويقود خط الوسط إيريك داير وهاري وينكس مع صانع الألعاب ديلي آلي، ويبني مورينيو أفكاره الهجومية على سرعات هيونغ سون مين مع موهبة إيريك لاميلا وقدرات المهاجم لوكاس مورا.

ليفربول.. وأفكار كلوب

يراهن ليفربول على استمرار الأداء المتميز والروح العالية التي قدمها الريدز في المراحل الماضية للدوري ولكن المدرب الألماني يورغن كلوب نفسه يدرك أهمية مواجهة توتنهام ومورينيو.

وتحدث كلوب بواقعية واحترام لمنافسه مورينيو قائلا: ”أي مواجهة يخوضها ضد فريق يدربه مورينيو تبقى صعبة فهو مدرب عالمي لديه الخبرات والقدرات والطمع لتحقيق الفوز في كل مباراة“.

ويعاني ليفربول أيضا من إصابات بين صفوفه على رأسهم نابي كيتا وفابينهو وجيمس ميلنر وجويل ماتيب وناثانيل كلاين، ويعتمد الريدز على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس أليسون باكير، وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وجوزيف غوميز وترينت أرنولد وأندري روبرتسون.

ويعتمد كلوب على قائده جوردان هندرسون كلاعب ارتكاز ومعه جورجينهو فاينالدوم وأليكس تشامبرلين في خط الوسط مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال ياسر رضوان، لاعب منتخب مصر وفريق هانزا روستوك الألماني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن قوة ليفربول في مثلث الهجوم السريع والمميز لكن هناك أيضا دفاع صلب بقيادة فان ديك وحارس ممتاز وهو أليسون.

وأوضح أن انطلاقات أرنولد السريعة ستواجه خطر سرعات هيونغ سون مين وهو ما يتطلب ارتدادا دفاعيا من صلاح الذي سيواجه مهمة صعبة أمام مورينيو لأن الأخير يجيد إغلاق المساحات أمامه.

وأشار إلى أن غياب هاري كين ضربة قوية لهجوم توتنهام ولكن مورينيو يجيد أيضا اللعب على العمق ولديه لاعب خطير وهو لوكاس مورا الذي كان نجم الموسم الماضي وخاصة في دوري أبطال أوروبا.