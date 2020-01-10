موهبة برازيلية جديدة على رادار آرسنال في الميركاتو الشتوي

يسعى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف فريقه بصفقات جديدة.

ويضع المدرب الإسباني خط دفاع الغانرز كأولوية في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الموسم الجاري.

موهبة برازيلية

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن آرسنال يسعى للتعاقد مع البرازيلي يان كوتو لاعب فريق كورتيبا البرازيلي.

ويضع ميكيل أرتيتا اللاعب البرازيلي 17 عاما، كأحد الأهداف المطلوبة لتدعيم مركز الظهير الأيمن للغانرز.

ويتقدم آرسنال سباق التعاقد مع يان كوتو، في ظل اهتمام فريق باير ليفركوزن الألماني بالتعاقد مع اللاعب.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن قيمة صفقة كوتو تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه إسترليني.

صفقة للمستقبل

ويسعى آرسنال من خلال محاولة ضم يان كوتو لتأمين مستقبل الظهير الأيمن للفريق، على أن يكون اللاعب البرازيلي الشاب جاهزا لمنافسة الثنائي ميتلاند نيلز، وهيكتور بيللرين.

وأشارت ”ديلي ستار“ إلى أن يان كوتو لم يشارك مع الفريق الأول لكورتيبا حتى الآن، كما أشارت مصادر برازيلية إلى أن صفقة انتقاله إلى آرسنال قد تتم بسرعة كبيرة.

وأكدت صحيفة ”جلوبو“ البرازيلية أن أرسنال قد يحسم السباق مع ليفركوزن، وينهي الاتفاق مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبينما يركز أرتيتا على مباراة آرسنال المقبلة أمام كريستال بالاس والتي تقام ظهر غد السبت، سيكون المسؤولون عن ملف الانتقالات في النادي اللندني مركزين على إنهاء صفقة كوتو.

وكان إدو المدير التقني لآرسنال قد أظهر نفوذه في وقت سابق، عندما نجح في حسم صفقة غابرييل مارتينيللي لصالح الغانرز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.