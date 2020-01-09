آرسنال ينضم لسباق التعاقد مع بوباكاري سوماري موهبة ليل الفرنسي

انضم آرسنال الإنجليزي إلى سباق الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات الفرنسي بوباكاري سوماري موهبة ولاعب وسط ليل الفرنسي، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لآرسنال مُعجب بما يقدمه سوماري مع ليل، ويريد التعاقد معه الشهر الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن ليل لا يمانع بيع سوماري في السوق الشتوي الحالي، لكن ليس قبل 26 من الشهر، ليكون اللاعب جاهزا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، في الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

وشارك سوماري، البالغ من العمر 20 عاما، مع ليل في 24 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات، صنع فيها هدفا.

ويرتبط سوماري بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزية.

ويعاني آرسنال، حيث يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 21 جولة.