كلوب وأرنولد الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر (صور)

نال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر ديسمبر الماضي.

وخاض ليفربول 5 مباريات في ديسمبر وفاز بها جميعا، حيث تغلب 5/2 على إيفرتون، ثم 3/0 على بورنموث، ثم 2/0 على واتفورد، ثم 1/0 على وولفرهامبتون، وأخيرا 4/0 على ليستر سيتي.

وتفوق كلوب على النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد؛ ونايغل بيرسون مدرب واتفورد.

وهذا المرة الرابعة في الموسم الحالي التي يحصل فيها كلوب على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعدما نال الجائزة في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر إلى ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول.

وتفوق أرنولد على عدة لاعبين أبرزهم، كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وأداما تراوري جناح وولفرهامبتون، وجيمي فاردي مُهاجم ليستر سيتي.

وسجّل أرنولد هدفًا وصنع 3 في مباريات ليفربول في ديسمبر، وساعد الريدز في الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات من أصل 5.

ويسافر ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير، السبت، لحساب الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي، وحال فوز حقق ليفربول فإن الريدز سيرفع رصيده إلى 61 نقطة من 21 مباراة (لديه مباراة مؤجلة)، وهو ما يمثل أفضل انطلاقة في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعد خوض 21 مباراة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الثاني، الذي لعب مباراة أكثر، ويأمل كلوب في قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ آخر تتويج موسم 1989/1990.

5️⃣ #PL wins

1️⃣3️⃣ points clear at the ????@LFC‘s Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for December ????#PLAwards pic.twitter.com/M2kbEmkS8h

— Premier League (@premierleague) January 10, 2020