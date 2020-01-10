نادي ليفربول ينوي التعاقد مع موهبة أفريقية شابة

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي نشاطه في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، بعد نجاحه في صفقة الياباني تاكومي مينامينو لاعب رد بول سالزبورغ النمساوي، واستعادة مدافعه ناثانيل فيليبس من نادي شتوتغارت الألماني، بعد إنهاء عقد الإعارة بين الطرفين بالتراضي.

وقال موقع ”talksport“ إن مسؤولي ليفربول يريدون التعاقد مع النيجيري صامويل تشوكويزي، لاعب فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الجمعة، إلى أن إدارة ليفربول تبحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين من الشباب الواعد المحترفين في أوروبا، في ظل المطاردات المستمرة التي لا تنتهي لنجوم الريدز، وعلى رأسهم الثلاثي السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وارتبط الثلاثي ماني وصلاح وفيرمينو بالانتقال إلى عملاقي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، خلال الفترة الماضية، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الثلاثي الناري رفقة ليفربول خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبحسب ”talksport“ فإن ليفربول يستطيع حسم صفقة تشوكويزي مع فياريال حال تقدّمه بعرض مالي بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني.

وتوّج تشوكويزي مؤخرا بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب، في الاحتفال بمدينة الغردقة المصرية الأسبوع الماضي، وشهد أيضا تتويج ساديو ماني بلقب أفضل لاعب أفريقي متفوقا على محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولعب تشوكويزي هذا الموسم 18 مباراة مع فياريال، وأحرز 3 أهداف وصنع مثلها، ويبلغ تشوكويزي من العمر 20 عاما، علما أنه انتقل من نادي دياموند أكاديمي النيجيري إلى فياريال في صيف 2017 مقابل 500 ألف يورو فقط.