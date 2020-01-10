ستيفن جيرارد: تتويج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي يساعد على تجاوز الانزلاق موسم 2013/2014

قال ستيفن جيرارد: إن فوز نادي ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم سيساعده في تجاوز آلام خسارة لقب موسم 2013/2014 عندما انزلق أمام تشيلسي ليسمح لمانشستر سيتي بالتتويج باللقب.

وخسر ليفربول، الباحث عن أول لقب بالدوري منذ العام 1990، في ملعبه 0/2 أمام تشيلسي آنذاك في المباراة 36 بالموسم عندما انزلق جيرارد، قائد الفريق في هذا الوقت، ليسمح للمهاجم ديمبا با بانتزاع الكرة وتسجيل الهدف الأول.

وأنهى ليفربول موسم 2013/2014 في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.

وقال جيرارد (39 عاما) في برنامج خاص بزميله السابق جيمي كاراغر: ”أفكر في لقطة الانزلاق في معظم الأيام. فوز ليفربول بالدوري سيساعدني في تغيير مشاعري بالتأكيد“.

وأضاف ”عندما أحلل الموقف أتفهم أن الإخفاق لم يحدث فقط بسبب هذه اللقطة لكنها تظل جزءًا منّي. في رأسي.. يقول الناس إن الموسم من 38 جولة لكنني أدرك أنهم يعتبرونها لقطة محورية“.

وأضاف مدرب رينجرز الحالي ”لذا عندما فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كنت أجلس وأنظر إلى الجماهير وأفكر في أنها عادت لتشعر بالسعادة وهذا جعل شعوري أفضل.. التتويج بلقب دوري الأبطال لحظة تعافي بالنسبة لي“.

ويحلم جيرارد بإنهاء صيام رينجرز عن لقب الدوري الإسكتلندي خلال 8 سنوات، وقال إن هذا الإنجاز سيوازي فوز ليفربول بدوري الأبطال 2005 بعد انتفاضة أمام ميلان في إسطنبول.

ويبتعد رينجرز بنقطتين خلف غريمه المتصدر سيلتيك وتتبقى لفريق جيرارد مباراة مؤجلة.