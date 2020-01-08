غوتزة يغازل نادي ليفربول برسالة إلى يورغن كلوب

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي حلما للعديد من نجوم العالم في ظل المستويات التي يقدمها الريدز رفقة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي أعاد الفريق الأحمر إلى منصات التتويج بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

واقترب ليفربول أيضا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يحتل صدارة المسابقة منفردا وبفارق 13 نقطة كاملة عن ليستر سيتي أقرب منافسيه، ولا يزال في جعبة الريدز مباراة مؤجلة يمكن أن تؤدي إلى وصول الفارق إلى 16 نقطة بعد مرور 21 أسبوعا من المسابقة.

وقال ماريو غوتزة نجم وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، إنه يرغب في الانضمام إلى ليفربول ليعود إلى اللعب مرة أخرى تحت قيادة كلوب، مدربه السابق في ناديه الألماني.

وينتهي عقد غوتزة مع دورتموند في صيف 2020، ورفض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما تجديد العقد مع النادي رغم تلقيه عرضا رسميا.

وقال غوتزة، في تصريحات لقناة DAZN البريطانية: ”عندما رحلت عن دورتموند في 2016 إلى بايرن ميونخ الألماني كان كلوب يريد ضمي إلى ليفربول، ولكنني قررت وقتها اللعب للعملاق البافاري قبل أن أعود مرة أخرى إلى دورتموند“.

وأشار غوتزة، صاحب هدف تتويج المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية، إلى أن كلوب مدرب عالمي له طريقة مميزة للغاية، وهو ما يدفعه نحو التطلع إلى العمل مرة أخرى معه.

وتابع :“لا أنسى أن كلوب أشركني مع الفريق الأول لبروسيا دورتموند عندما كان عمري 17 عاما فقط، لقد علمني كيف أكون لاعب كرة محترفا، دائما ما أتحدث معه، وعلاقتي به لا تزال قوية وقائمة حتى الآن، كلوب يعلم عني الكثير، ويعرف أنني أتطلع دائما لخوض التحديات“.

وشارك غوتزة هذا الموسم في 16 مباراة، وأحرز خلالها 3 أهداف، وصنع هدفا واحدا.