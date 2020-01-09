ضربة قاصمة لتوتنهام بخضوع كين لجراحة وغيابه أربعة شهور

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن مهاجمه وقائده هاري كين سيخضع لجراحة في عضلات الفخذ الخلفية وسيغيب عن الملاعب حتى أبريل/نيسان المقبل

وخرج كين من الملعب خلال خسارة الفريق أمام ساوثهامبتون في ملعب سانت ماري بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغادر قائد المنتخب الإنجليزي البالغ عمره 26 عاما وسجل 27 هدفا للنادي ولمنتخب بلاده قبل نهاية الشوط الثاني وظهر على عكازين عقب ذلك.

وأظهرت الفحوصات الأولية تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية وبعد التشاور مع المختصين، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لـكين والتي من المقرر أن تبقيه خارج الملاعب لمدة أربعة أشهر.

وسيغيب عن مباراة توتنهام أمام لايبزيغ الألماني في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وكذلك عن مباريات إنجلترا الودية أمام إيطاليا والدنمارك في مارس/آذار المقبل.

وأكد النادي اللندني في بيان: ”بعد التقييم المستمر من قبل طاقمنا الطبي على مدار الأسبوع الماضي، يمكننا تأكيد أن هاري كين سيخضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى.

”تعرض المهاجم للإصابة خلال المباراة التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامبتون ونصحه الأخصائيون بإجراء عملية جراحية بعد مزيد من الفحص للإصابة. من غير المتوقع أن يؤثر قرار الخضوع لعملية جراحية على الإطار الزمني الذي سيتم فيه ابتعاده عن الملاعب ومن المتوقع عودته إلى التدريب في أبريل“.

ويمثل غياب كين ضربة قاصمة لآمال توتنهام في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتأخر فريق البرتغالي جوزيه مورينيو بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وبدا تأثير غياب كين على الفريق خلال التعادل مع ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث افتقر توتنهام للقوة الهجومية.

هذه الأخبار ضربة أخرى لمورينيو، الذي تعرض لصدمة سابقة بإصابة موسى سيسوكو وغيابه حتى أبريل/نيسان المقبل أيضا.