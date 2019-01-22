بعد إصابة هاري كين.. ديلي آلي يزيد أوجاع توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير إن لاعبه ديلي آلي سيغيب عن الملاعب حتى مارس (آذار) المقبل، بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لحقت به في لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل آلي هدف التعادل في الشوط الثاني في فوز فريقه 2-1 على ملعب فولهام، لكنه خرج بعد تعرضه لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويمثل غياب آلي ضربة جديدة لجهود توتنهام الذي يسعى لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان: “سيمضي ديلي آلي مرحلة التأهيل تحت إشراف الفريق الطبي للنادي، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات مطلع مارس (آذار) المقبل”.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري.

ولحقت بمهاجمه الفذ هاري كين إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب، بينما يغيب عن الفريق لاعب آخر هو سون هيونغ مين الذي يخوض مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية مباريات كأس آسيا التي تقام حاليًا في الإمارات.

وسجل هذا الثنائي 22 هدفًا في الدوري الممتاز هذا الموسم.