صخرة دفاع ويستهام يشعل الصراع بين لامبارد ومورينيو في الميركاتو الشتوي

يسابق فريق تشيلسي الإنجليزي، الزمن لحسم أول تعاقداته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز، لدعم الفريق بعدد من الإضافات القوية التي تساعده على مواصلة العروض الجيدة خلال الموسم الحالي، وإضافة المزيد من الخبرة لتشكيلته الشابة.

ويضع لامبارد خط الدفاع كأولوية بين المراكز التي تحتاج إلى دعم في الميركاتو الشتوي.

صخرة وستهام

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن تشيلسي يضع قلب الدفاع الفرنسي عيسى ديوب نجم فريق ويستهام على رأس المطلوبين للانضمام للفريق في يناير الجاري.

ويستعد النادي اللندني لتقديم عرض لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما فقط مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن لامبارد حريص للغاية على تعزيز قدرات فريقه الدفاعية، ويبدو تقديم عرض لضم ديوب أمرا وشيكا.

ويمتد عقد عيسى ديوب مع ويستهام لثلاثة مواسم ونصف الموسم.

صراع مع مورينيو

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن عيسى ديوب يحظى باهتمام آخر من توتنهام هوتسبير بعد تألقه خلال الموسم الحالي رغم معاناة ويستهام تحت قيادة مدربه السابق مانويل بيلغريني.

ويضع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام ديوب، كبديل لقلب الدفاع البلجيكي يان فيرتونغن الذي يرفض تمديد تعاقده مع السبيرز.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يضع ناثان أكي مدافع بورنموث على قائمة المرشحين للانضمام للفريق، إلا أن أكي يعاني من إصابة في الوقت الحالي ولن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات قبل شهر من الآن.

موقف وستهام

وكان عيسى ديوب قد انضم لصفوف وستهام قبل موسم ونصف مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

وتبدو فرص موافقة ديفيد مويس المدير الفني الجديد للهامرز على التفريط في ديوب في يناير صعبة للغاية، بعد أن خاض مباراتين فقط مع الفريق خلفا لمانويل بيليغريني.

ومن المتوقع أن يطالب ويستهام بالحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن ديوب، الذي خاص ست مباريات مع منتخب فرنسا للشباب، بجانب 14 مباراة مع وستهام بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.