تقرير: تشيلسي يستعد لتوجيه ضربة إلى برشلونة ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية وجود تحول في موقف إدارة نادي تشيلسي تجاه النجم البرازيلي ويليان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

تشيلسي يستعد لتوجيه ضربة إلى برشلونة ويوفنتوس تم النشر بواسطة ‏Erem Sports إرم سبورت‏ في الأحد، ٦ أكتوبر ٢٠١٩

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مسؤولي تشيلسي يستعدون لتقديم عرض جديد إلى ويليان كي يستمر رفقة البلوز، بعد أن كان الاتجاه يسير نحو عدم تجديد عقد البرازيلي الدولي البالغ من العمر 31 عاماً.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن تألق ويليان مؤخرًا رفقة تشيلسي دفع إدارة النادي إلى الدخول في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده في ”ستامفورد بريدج“.

وشارك ويليان هذا الموسم في 8 مباريات، أحرز خلالها هدفين، وأصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد التي تجمع بين الشباب والخبرة.

وقاد ويليان تشيلسي لتحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن اقتنص فوزاً غالياً خارج الأرض أمام ليل الفرنسي 2-1، وسجّل ويليان الهدف الثاني الذي منح البلوز 3 نقاط غالية.

ويأتي اتجاه تشيلسي نحو تجديد عقد ويليان بمثابة ضربة مؤلمة لناديي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، حيث كان الناديان يرغبان في ضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في صيف 2020.