تشيلسي يتجه لتجديد عقد نجميه الصاعدين

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن إدارة نادي تشيلسي بدأت المفاوضات لتجديد عقد النجمين الصاعدين، تامي أبراهام وفيكايو توموري، بعد المستوى المميز الذي قدماه.

ويمتد عقد أبراهام البالغ من العمر 22 عامًا، مع تشيلسي حتى العام 2022، ويحصل على 50 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، في حين ترغب إدارة البلوز في مضاعفة أجره ليصل إلى 100 ألف إسترليني.

وسجل أبراهام 7 أهداف في 7 مباريات شارك فيها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد ضمه غاريث ساوثغيت لمنتخب إنجلترا.

كما تألق توموري البالغ من العمر 21 عامًا ويتبقى في عقده عامين مع تشيلسي.

وشارك توموري في 4 مباريات بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، كما خاض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي أمام ليل الفرنسي، ويرغب تشيلسي في مكافأته بعقد جديد.

ويلعب تشيلسي، غدًا الأحد، مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل البلوز المركز السابع.