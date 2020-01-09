موقف بايرن ميونخ من التعاقد مع ليروي ساني نجم مانشستر سيتي

كشف البوسني حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، موقف النادي البافاري من التعاقد مع النجم ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وسعى بايرن ميونخ بقوة للتعاقد مع ساني في السوق الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم بعد إصابة اللاعب بالرباط الصليبي أمام ليفربول في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وقال حميديتش في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: ”التعاقد مع ليروى ساني ليس خيارا لنا في السوق الحالي“.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية فإن بايرن ميونخ نقل اهتمامه إلى العاجي ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

وقبل أيام قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي إن ساني قريب من العودة إلى الملاعب عقب الغياب بسبب إصابة الرباط الصليبي.

وأوضح غوارديولا أن ساني بدأ يتدرب مع الكرة، ويقدم عملا جيدا، مشيرا إلى أن ركبته في حالة جيدة، وبالتالي فإنه لن يحتاج الكثير من الوقت للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وفي سبتمبر الماضي، قال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق في تصريحات لإذاعة ”Planet Futbol“: ”كنا مهتمين بشكل كبير بالتعاقد مع ساني، وتناقشنا الأمر، ولكن إصابة اللاعب أجبرتنا على الانتظار لمشاهدة عملية التعافي“.

وأضاف ”أرى أن المسؤولين الجدد في بايرن ميونخ سيجلسون في يناير أو فبراير المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع ساني“.

وانتقل ساني، البالغ من العمر 23 عاما من شالكه الألماني إلى مانشستر سيتي، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، العام 2016، ويرتبط بعقد مع حامل لقب الدوري الإنجليزي حتى يونيو 2021.

وشارك ساني مع مانشستر سيتي في 134 مباراة، سجل فيها 39 هدفا وصنع 45 هدفا.

ويعاني بايرن ميونخ في الدوري الألماني، ويملك 33 نقطة من 17 مباراة في المركز الثالث على لائحة الترتيب بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتصدر.