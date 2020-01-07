كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”أولد ترافورد“ لمتابعة لقاء ديربي مدينة مانشستر المرتقب بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتظل مواجهات الديربي بين الفريقين الكبيرين حافلة بالندية كما أن طموح كل فريق في البقاء ببطولة كأس الرابطة يجعل اللقاء مثيرا وقويا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي مانشستر ، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

تاريخ الديربي

يحمل لقاء الليلة رقم 180 في تاريخ مواجهات الفريقين في كل البطولات ، ويتفوق مانشستر يونايتد بواقع 74 انتصارا بينما فاز مانشستر سيتي 53 مرة وتعادلا في 52 مواجهة .. وسجل المانيو 259 هدفا وأحرز السيتي 246 هدفا.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس الرابطة 7 مرات فاز كل منهما في 3 مواجهات وتعادلا مرة وحيدة.. وكان آخر لقاء بينهما بالبطولة عام 2016 وفاز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

ويعد ريان جيجز الأكثر مشاركة في لقاءات الديربي بواقع 36 مباراة ووين روني الهداف التاريخي للديربي برصيد 11 هدفا.

مشوار الفريقين

بدأ مانشستر يونايتد مشواره في البطولة بعبور عقبة روشديل في الدور الثالث بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم تخطى عقبة تشيلسي في دور الستة عشر بفوز صعب بنتيجة 2-1 وفاز على كولشيستر في دور الثمانية بثلاثية نظيفة.

قطع مانشستر سيتي مشواره في البطولة بعبور عقبة بريستون بثلاثية نظيفة في الدور الثالث ثم الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر وأكسفورد بنفس النتيجة في دور الثمانية.

وفاز مانشستر سيتي باللقب 6 مرات آخرها في العامين الأخيرين، بينما فاز مانشستر يونايتد باللقب 5 مرات آخرها عام 2017 ، ويحمل ليفربول الرقم القياسي في التتويج برصيد 8 ألقاب.

أفكار سولشاير

يراهن مانشستر يونايتد على تحقيق الفوز لتسهيل مهمته بعض الشيء قبل لقاء الإياب في ملعب الاتحاد يوم 29 يناير الجاري.

وأكد المدرب النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قبل اللقاء أنه يحب المواجهات الكبيرة والتي تعطي المدرب والفريق الطاقة موضحا أنه يسعى لتكرار الفوز الذي حققه في آخر لقاء للديربي يوم 7 ديسمبرالماضي.

ويعاني مانشستر يونايتد بعض الغيابات بسبب لعنة الإصابات التي تطارد الفريق وعلى رأسهم بول بوجبا وإريك بايلي وتيموثي مينساه وماركوس روخو وسكوت ماكتموناي وأكسيل توانزيبي.

ويعتمد سولشاير على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس دافيد دي خيا وأمامه رباعي الدفاع هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف وآرون بيساكا وأشلي يونج ، بينما يقود خط الوسط نيمانيا ماتيتيش وبجواره فريدريك كانوتيه والجناحان جيسي لينجارد ودانييل جيمس، بينما يقود الهجوم الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.

أوراق غوارديولا

يحشد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أوراقه من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن الفريق يعاني من اهتزاز كبير في بطولة الدوري ويأمل استكمال مشواره إلى نهائي البطولة وحصد الفوز.

وأكد غوارديولا قبل اللقاء أن مانشستر يونايتد وصل لمرحلة الانسجام مع أفكار سولشاير ويعتمد بشكل واضح على سرعات مهاجميه في تنظيم الهجمات المرتدة خلف الدفاعات معلنا جاهزية فريقه لخوض لقاء الديربي.

ويعتمد غوارديولا على تشكيلة مكتملة الصفوف في غياب ليروي ساني فقط الذي يعاني الإصابة ، ويعول السيتي على تشكيلته التي تضم الحارس كلاوديو برافو وأمامه رباعي الدفاع فرناندينو ونيكولاس أوتاميندي أو إيريك غارسيا وكايل ووكر وبنيامين ميندي.

ويقود خط الوسط رودريغو وكيفين دي بروين ودافيد سيلفا مع ثلاثي الهجوم رياض محرز ورحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو.

وأكد محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق ل“إرم نيوز“ أن مباريات ديربي مانشستر مثل أي لقاء ديربي حافل بالندية والإثارة والتي تصنع أجواء مميزة.

وأوضح أن خسارة السيتي على أرضه في آخر لقاء ديربي ستلقي بظلالها على المباراة مؤكدا أن خط الوسط في مباراة الليلة يصب في صالح السيتي الذي يملك صفوفا مكتملة.