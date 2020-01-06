مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. غوارديولا يستفز سولشاير قبل مواجهة نصف النهائي

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يحتاج لبعض الوقت لبناء فريق قادر على الفوز بالبطولات، رغم أنه عزز مركزه على رأس الجهاز الفني بفضل تبنيه أساليب فنية جديدة.

وعانى مانشستر يونايتد من أجل الحفاظ على استقرار المستوى خلال أول موسم كامل تحت قيادة سولشاير، وفاز مرتين فقط على مستوى الدوري الممتاز منذ انتصاره على مانشستر سيتي، الشهر الماضي.

وبسبب الهزيمة أمام آرسنال في أول أيام العام الجديد، تراجع مانشستر يونايتد بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، لكن غوارديولا يعتقد بوجود إشارات على تمكن لاعبي مانشستر يونايتد أخيرا من ترجمة وتنفيذ خطط سولشاير على أرض الملعب.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية غدا الثلاثاء: ”أولي بدأ يرى الفريق الذي أراد تكوينه. هذا ما أشعر به.. حتى في المباراة الأخيرة بالدوري أمام آرسنال والتي خسرها مانشستر يونايتد رأينا ما الذي يريدونه.“

وأضاف المدرب الإسباني: ”ليس من السهل إدارة فريق ينتمي إلى أحد الأندية الكبيرة جدا.. والذي يسعى دوما للفوز بالبطولات وأي مدرب يحتاج لوقت لتحقيق ذلك، وأشعر أن يونايتد بدأ يقدم الكرة التي يريدها (سولشاير)“.

وسيسعى غوارديولا لتعزيز قدرة فريقه على وقف الهجمات المرتدة التي عانى منها في المواجهة السابقة أمام مانشستر يونايتد الشهر الماضي في ملعب الاتحاد، عندما منح ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال تقدما مبكرا لمانشستر يونايتد.

وقال غوارديولا عن ذلك: ”أعتقد أننا واجهنا بضع هجمات مرتدة في البداية، إذ إنهم في غضون دقيقتين أو 3 وصلوا لمنطقة جزاء فريقنا. سرعتهم وموهبتهم هائلة في القيام بذلك“.

وأردف قائلا: ”في المجمل المباراة كانت جيدة وخلقنا نحن بعض الفرص“.

وأكد مانشستر سيتي أن مدافعه نيكولاس أوتاميندي الذي غاب عن آخر مباراتين أمام بورت فال وإيفرتون عاد لتدريبات الفريق وسيكون جاهزا للعب في أولد ترافورد غدا.

وأردف غوارديولا: ”لديّ فكرة عن الخطة التي أريد اللعب بها غدا، لكني غير واثق 100% من اللاعبين الذين سيشاركون غدا.. خاصة في ظل كثرة المباريات التي شارك فيها بعض اللاعبين والذين يجب إراحتهم“.