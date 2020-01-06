آرسنال يلدغ ليدز يونايتد ويتأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

حقق آرسنال فوزا صعبا وشاقا بنتيجة 1/0 على ضيفه ليدز يونايتد اليوم الإثنين، ليلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل ريس نيلسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ارسنال 1 × 0 ليدز يونايتد | هدف نيلسون ⚽️???? “

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اهداف أول بي اول علي تيليجرام https://t.co/eDFytpjlAv#ارسنال_ليدز_يونايتد pic.twitter.com/rVLLDqlYH9 — اهداف كرة قدم HD 9 (@HD927154701) January 6, 2020

وسيلعب آرسنال الفائز بالبطولة الأقدم في العالم 13 مرة، (رقم قياسي)، مع بورنموث على ملعب الأخير.

وسيحل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفا على بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية أو شروزبري تاون المنافس بالدرجة الثالثة في الدور الرابع.

أما مانشستر سيتي، حامل اللقب، فسيلعب مع ضيفه فولهام، في حين يلعب مانشستر يونايتد أو ولفرهامبتون واندرارز، مع واتفورد وصيف بطل الموسم الماضي أو ترانمير روفر.