هل يلمح عثمان ديمبلي لاعب برشلونة للانتقال إلى نادي ليفربول؟ (صورة)

أثار إعجاب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة الإسباني بصورة مركبة له على قميص نادي ليفربول الإنجليزي، على موقع ”إنستغرام“ تفاعلا كبيرا من طرف جماهير الفريق الإنجليزي الذين طالبوا بالتعاقد مع اللاعب.

ونشر أحد الحسابات التي تحمل اسم ديمبيلي 21 على موقع ”إنستغرام“ صورة لفرحة أحد لاعبي ليفربول بهدف للفريق، وركب على المحتفل وجه عثمان ديمبلي، وهو ما جعل الصورة تلاقي إعجابا كبيرا من طرف المتتبعين وجماهير الفريق الإنجليزي.

وكتب صاحب الصفحة ”مدربنا يورغن كلوب حريص على جلب الشاب الفرنسي عثمان ديمبلي لإنجلترا، يقال إن برشلونة يرغب في بيعه بسبب تعدد إصاباته، وتفيد التقارير أن ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد كلهم مهتمون بجلبه، وسيؤمن مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني التعاقد معه، ما رأيكم يا ريدز؟“.

وكتب أحد جماهير ليفربول تعليقا على الصورة ”هذا اللاعب الشاب من مستوى عالمي، تصوروا أنه بين يدي يورغن كلوب“.

وكتب آخر ”تعال معنا، كلوب سيجعلك تشعر وكأنك في منزلك وأنفيلد يملك فكرا ستحبه“.

كما جاء في تعليق ثالث ”نعم ألا تحب أن تحمل القميص الأحمر؟

وتعرض عثمان ديمبلي لعدة إصابات منذ التحاقه ببرشلونة، وغاب هذا الموسم للمرة الثالثة ولا يزال غائبا في الفترة الحالية وتشير عدة تقارير أن الفريق الإسباني مستعد لبيعه في حال توصله بعرض مالي مهم.

وكان ديمبلي محط جدل في الصيف، حيث ربطه برشلونة بصفقة البرازيلي نيمار، وكان مستعدا للتخلي عنه لباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن اللاعب رفض الدخول في صفقة تبادلية.

وانضم ديمبلي البالغ من العمر 22 عاما إلى برشلونة صيف العام 2017، قادما من بروسيا دورتموند، وشارك الموسم الحالي في 9 مباريات فقط، وسجل هدفا، ليكمل 74 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 19 هدفا وصنع 17.