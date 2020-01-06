هل يكون ساديو ماني وحيدا في حفل تتويج أفضل لاعب أفريقي بعد اعتذار محرز وغموض موقف محمد صلاح؟

كشفت تقارير صحفية موقف النجمين، المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والجزائري الدولي رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، من حضور حفل تتويج أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

ومن المقرر أن يقام الحفل غدا الثلاثاء، في منتجع ”سهل حشيش“ السياحي بمدينة الغردقة المصرية.

ويتنافس على الجائزة كل من السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، ومحمد صلاح ورياض محرز، علماً بأن صلاح توّج بالجائزة كأفضل لاعب أفريقي خلال النسختين الماضيتين عامي 2017 و2018.

وتشير التكهنات إلى أن ساديو ماني سيكون هو المتوّج هذا العام بالجائزة، في ظل تألقه اللافت للنظر مع ليفربول، ومساهمته الكبيرة في تتويج الريدز ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس العالم للأندية أخيرا، وفوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، مناصفة مع محمد صلاح والغابوني أوباميانغ مهاجم آرسنال.

كما قاد ماني منتخب السنغال للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر يونيو الماضي، قبل أن يخسر أسود التيرانغا اللقب أمام الجزائر بقيادة رياض محرز.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية وفرنسية إن رياض محرز اعتذر رسميا عن عدم حضور الحفل، إذ يرتبط في اليوم ذاته بمباراة مهمة في كأس رابطة المحترفين بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والتي تقام مساء الغد على ملعب ”أولد ترافورد“.

وأشار موقع en24 إلى أن الغموض لا يزال يحيط بحضور محمد صلاح حفل تتويج أفضل لاعب أفريقي.

وأكد الموقع نقلا عن تقارير فرنسية أن نادي ليفربول أرسل رسميا ما يفيد بحضور نجمه ساديو ماني إلى الغردقة، ولكن خطاب الريدز لم يتضمن أي ذكر للنجم المصري الدولي.

ولا يرتبط ليفربول بأي مباريات رسمية خلال هذا الأسبوع، بعد فوزه أمس على إيفرتون بهدف نظيف في بطولة كأس إنجلترا، إذ يخوض يوم السبت مباراة نارية أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

الاتحاد الأفريقي يرغب في حضور الثلاثي للحفل، وهو ما يدفعه لمحاولة إقناع صلاح بالتواجد.

وسبق لمحمد صلاح أن توج بالجائزة خلال العاميين الماضيين تواليا، حيث كانت الأخيرة مطلع عام 2019 في السنغال.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن الفائزين بجوائزه والتي من بينهما أفضل لاعب، أفضل لاعب محلي، أفضل منتخب، وأفضل مدرب خلال الحفل.